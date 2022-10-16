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    台中太平咬人狗坑登山步道新設廁所 預計10月底完工

    太平咬人狗坑登山步道長期缺乏廁所山友上廁所不方便，市府觀旅局在入口處新蓋廁所，預計10月底就能完工啟用。（記者陳建志攝）

    太平咬人狗坑登山步道長期缺乏廁所山友上廁所不方便，市府觀旅局在入口處新蓋廁所，預計10月底就能完工啟用。（記者陳建志攝）

    2022/10/16 16:49

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區咬人狗坑登山步道，因上下山一趟約2至3小時，且登頂的小百岳三汀山，可遠眺整個大台中景色，不論平日還是假日，都吸引許多民眾來登山、健行，不過沿路只有一間善心民眾自掏腰包搭蓋的簡易廁所，登山民眾尤其女山友都覺得不方便，市府觀旅局徵得三河局同意，推動「太平三汀山入口處整體改善工程」，除鋪設植草磚增設停車空間，還新設一間男女廁所，預計10月底、11月初就能完工開放使用。

    太平咬人狗坑登山步道，民眾可從一江橋旁防汛道路的登山口登頂，也可走主步道、第1步道，並與2、3、4步道銜接，甚至也可走老鼠崎步道進行串聯，因步道串聯多元，上下山可欣賞不同景色，加上山頂三汀山望高寮，可遠眺整個大台中景色，觀雲嶺也可遠眺群山之美，且上下山一趟約2至3個小時，不算太難又可達到運動目的，除假日吸引大里、太平、東區、北屯等地民眾前來爬山健身，平時也有許多山友來爬山，是屯區相當熱門的郊山。

    不過因整座山幾乎都是私人土地，政府施作相關設施不易，沿途只有在第一涼亭旁，幾年前熱心的林姓老闆，為了解決山友上廁所的問題，自掏腰包雇工搭了一座簡易廁所，上山如廁成為山友到這裡爬山最大的問題。

    市府觀旅局表示，為了改善入口處的環境，並解決山友如廁的需求，斥資約830萬今年7月開工進行「太平三汀山入口處整體改善工程」，除鋪設可停放約37輛小汽車的植草磚停車空間，也在入口處設置步道入口意象、指示牌、休憩座椅，並增設一間男女廁所，解決山友長期以來上廁所的問題。

    觀旅局表示，整起工程接近完工收尾階段，預計10月底、11月初就能完工、驗收開放使用，未來廁所將由太平區公所進行管理維護，也希望大家發揮公德心共同維護。

    太平咬人狗坑登山步道入口處環境雜亂，市府近來舖設植草磚，滿足山友停車需求。（記者陳建志攝）

    太平咬人狗坑登山步道入口處環境雜亂，市府近來舖設植草磚，滿足山友停車需求。（記者陳建志攝）

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