梧棲區路燈修繕費用6月斷炊？ 區公所澄清：無經費不足情形

蔡其昌批評梧棲區公所今年路燈修繕費用，6月就斷炊太離譜。（記者歐素美攝）

2022/10/16 15:08

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌今天在與市議員王立任聯合競選總部成立時指出，梧棲區修繕路燈費用，6月底就沒有錢，市府卻舉辦一場2小時的上梁典禮就花費550萬元，梧棲區民原本意外險每人50萬元，也縮減為10萬元，這就是海線的悲情；梧棲區公所則表示，路燈修繕費用並無經費不足情形；另預計今年11月左右即恢復意外險理賠金至50萬元。

市議員王立任及市長候選人蔡其昌聯合競選總部今天在梧棲區成立，蔡其昌表示，梧棲區要加油！今年6月，里長爭取裝設路燈，區公所就說沒有錢了，要等到明年，這會不會太離譜？意外險，過去梧棲一人50萬元，現在剩10萬元，路燈沒錢，市區上梁卻2小時花550萬，若蔡其昌當市長，就算沒錢也要爭取企業協助，梧棲是偏遠的地方更要照顧，不然路燈不亮，大家晚上如何出門，這就是海線的悲情，強調若他當選市長，會讓市區持續進步，但海線一定要迎頭趕上，這樣縣市合併才有意義。

梧棲區公所表示，今年度市府建設局養工處撥給梧棲區路燈維護經費第一期為250萬元、第二期為130萬元；另公所及台電回饋金計40萬元，市府養工處並積極備料提供公所使用，並無指稱經費不足情形；不過，梧棲區草湳里長林槐庭表示，區公所經費確實曾經斷炊，致部分里辦公處報請路燈修繕等了1、2個月都沒有辦法辦理，後來經費才又補上。

梧棲區公所指出，顧及鄉親福利，公所已向市府爭取預算，預計今年11、12月可恢復意外險理賠金至50萬元，此外，梧棲屬於台電促協金回饋區域，市府近年積極改善空污，大量降低台中火力電廠生煤燃燒量，台電促協金回饋隨之減少的部分，市府也會全力支持經費，維持明年梧棲區民電費每人補助500元、身故關懷金每人5000元及意外險理賠金50萬元，做市民最大後盾，鄉親福利及服務不打折。

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