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    台中又傳民眾黨競選布條被破壞 警4小時逮人送辦

    台中第13選區民眾黨市議員候選人江和樹懸掛在圍籬的競選布條，柯文哲和江和樹的眼睛都被挖掉破壞。（記者陳建志翻攝）

    台中第13選區民眾黨市議員候選人江和樹懸掛在圍籬的競選布條，柯文哲和江和樹的眼睛都被挖掉破壞。（記者陳建志翻攝）

    2022/10/16 14:23

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第13選區（大里、霧峰）民眾黨市議員候選人江和樹掛在霧峰吉峰路的一塊競選布條，本月2日才被民眾「割頭」破壞，警方獲報不到1天就逮捕涉案男子送辦，沒想到相隔不到2週，15日上午民眾又通報懸掛在大里中興路２段的一塊競選布條又被「挖眼」破壞，無奈表示選舉不須搞成這樣；警方獲報調閱監視器，不到4小時就查出是74歲楊姓老翁所為，訊後依毀損、違反選罷法等罪嫌函送法辦。

    民眾黨市議員候選人江和樹懸掛在霧峰民生路、吉峰路的競選布條，之前已經兩度遭人破壞，警方獲報後調閱監視器，先後查出是一名70多歲男子，以及63歲何姓男子所為，訊後依毀損、違反選罷法等罪嫌送辦。

    沒想到江和樹昨天上午又接獲民眾通報，表示懸掛在大里中興路2段一處工地圍籬的競選布條，他和黨主席柯文哲的眼睛都被割掉破壞，立刻向警方報案。氣憤又無奈表示「不喜歡我可以，你不喜歡柯文哲也可以，但選舉不需要搞成這樣吧 ！」覺得自己競選布條一再被破壞真的很無辜。

    霧峰分局國光派出所獲報後積極調閱監視器偵辦，發現一名年約6、70的男子，騎腳踏車到場破壞布條後，搭乘公車離開，警方鎖定特徵沿路調閱監視器，不到4小時就查出是楊姓老翁（74歲）所為，楊男一開始否認犯案，直到警方拿出監視器影片才認罪，表示因不滿江和樹才剛擔任1屆里長自己就要選議員，而且還叫他兒子也出來選里長，另外也不滿他上任里長後，社區公園原本可唱歌，現在卻不能唱歌，因此才會破壞他的競選布條洩憤，並說割布條的美工刀是在現場取得，警方訊後依毀損、違反選罷法等罪嫌函送法辦。

    江和樹表示，之前有人利用公園內公家空間私自收費供人唱歌，自己上任後覺得不妥，因此將活動中心改為長照據點服務社區長輩，做法可受公評。

    台中第13選區民眾黨市議員候選人江和樹的競選布條已經先後3次被破壞，江和樹覺得無奈希望民眾保持理性。（記者陳建志翻攝）

    台中第13選區民眾黨市議員候選人江和樹的競選布條已經先後3次被破壞，江和樹覺得無奈希望民眾保持理性。（記者陳建志翻攝）

    台中市議員候選人江和樹的競選布條被破壞，警方查出楊姓老翁騎單車來破壞依法送辦。 （記者陳建志翻攝）

    台中市議員候選人江和樹的競選布條被破壞，警方查出楊姓老翁騎單車來破壞依法送辦。 （記者陳建志翻攝）

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