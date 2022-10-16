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    為了「酒女」打死「酒友」 慣竊辯稱「正當防衛」

    松男把莊男大體塞入汽車，拋到山崖下，他落網後引導警方找到大體。（民眾提供）

    松男把莊男大體塞入汽車，拋到山崖下，他落網後引導警方找到大體。（民眾提供）

    2022/10/16 13:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕屢犯竊盜的南投縣松姓男子，去年8月1日晚間，與莊姓男子於南投縣一家小吃部喝酒，兩人卻因陪酒女子起爭執，松男憤而打死莊男，塞到汽車內拋入山崖，之後偷車潛逃南部，到了同月17日被捕之後，才引導警方找到莊男屍體，法院審理時，他辯稱是「正當防衛」，法官卻認為，松男先動手打人，且莊男已倒地，松男還持續攻擊，顯然不是正當防衛，傷害致人於死等罪判刑8年，竊盜等判刑1年6月（可易科罰金），可上訴。

    判決書指出，松男與莊男等人，當天叫來兩名酒女陪酒，喝到當天深夜10時，兩名酒女先離開，松、莊兩人卻為了酒女的問題起爭執，莊男不滿酒女沒坐在身旁，發怒而不斷咒罵，松男質問莊男為何不高興，莊男瞪了松男一眼，松男憤而揮拳毆打莊男，先徒手毆打莊男頭部、臉部，莊男倒地又爬起後，松男將莊男摔倒在地，再持續毆打頭部、臉部，並猛踹莊男腹部，莊男當場死亡。

    松男見莊男死亡後，將莊男塞入汽車內，開車到南投縣山區，把莊男大體拋入山崖下，之後棄車逃逸，他先後偷4輛汽機車代步，往南逃到屏東縣，去年8月17日被捕後，18日指引警方找到莊男遺體，南投地院審理時，松男辯稱是「正當防衛」。

    不過，一審法官認為，松男警訊中宣稱，「我們倆一起扭打在地上，之後我們倆又站了起來，我又把他摔到地板上，我有繼續打他頭部，又出腳踢他的腹部」，上述說法與鑑定報告吻合，顯然並非正當防衛，竊盜等部分犯行，判刑1年6月，可易科罰金，傷害致死與遺棄屍體部分，判刑8年。

    南投地檢署上訴二審，認為松男打死莊男、將大體棄置山區等犯行，讓莊男家屬飽受煎熬痛苦，一審卻對傷害致死、遺棄屍體等犯行，合併判刑8年，量刑太輕，不過，台中高分院卻認為量刑妥當，駁回檢方上訴，可在上訴三審。

    松男被逮捕後，引導警方找到莊男遺體，他還辯稱自己是「正當防衛」。（民眾提供）

    松男被逮捕後，引導警方找到莊男遺體，他還辯稱自己是「正當防衛」。（民眾提供）

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