「豐后女將」蔡怡萱舉辦親子活動爭取支持

蔡怡萱15日晚間在豐原區圳寮里福德宮廟埕舉辦奇幻光影、大型幻術秀表演，以及魔幻氣球DIY活動，吸引許多親子同樂。（蔡怡萱提供）

2022/10/16 14:01

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第4選區（豐原、后里）議員候選人蔡怡萱，昨晚在豐原區圳寮里福德宮廟埕舉辦奇幻光影、大型幻術秀表演，以及魔幻氣球DIY活動，吸引許多親子同樂，她並表示，若當選市議員將向市府爭取，將豐后地區的閒置空間加予利用，以帶動地方經濟與觀光發展。

「豐后女將」蔡怡萱繼9月24日下午在田心公園舉辦「怡起童樂‧熱情萱讚了」水陸活動，受到大小朋友歡迎後，競選總部10、11月，再規劃分別在豐原、后里舉辦四場「怡起童樂‧熱情萱讚了！」系列活動，有奇幻光影、大型幻術秀、泡泡派對、魔幻泡泡大型幻術秀、川劇變臉、中國戲法72變。

首場活動昨晚在豐原圳寮里福德宮舉行，原本報名僅100人，但到場逾300人，氣氛十分熱絡。在迷思魔幻劇團KK團長帶領下，有奇幻光影、大型幻術秀表演及魔幻氣球DIY活動，蔡怡萱並下場與大家一起同樂，提供有獎徵答，小朋友爭搶問答以獲取棉花糖，氣氛熱鬧。

「怡起童樂‧熱情萱讚了！」系列親子活動，29日晚將在豐原舉行夢想起飛‧泡泡派對；11月6日在后里辦理魔幻泡泡大型幻術秀；12日在豐原舉辦川劇變臉、中國戲法72變，詳情請洽「蔡怡萱‧豐后女將」粉絲團。

蔡怡萱表示，每次看到地方民眾踴躍報名參加活動，令她感覺豐后地區，確實缺乏活動，尤其是國際化、指標性、延續性的大型活動，因此允諾若當選市議員將會向市府爭取，多在豐后地區舉辦活動，尤其像「宜蘭童玩節」一樣的「豐后童玩節」大型活動，讓孩子的童年，增加更多親子互動。

蔡怡萱並指出，目前在豐后地區還有許多的閒置空間，如葫蘆墩公園、綠空廊道、后里花博節場地等，都是舉辦大型活動的好場所，若能好好加予利用，必能帶動豐后經濟與觀光發展，進一步吸引年輕人返鄉，安心成家立業，共同為家鄉打拼。

蔡怡萱昨晚在豐原區圳寮里福德宮廟埕舉辦奇幻光影、大型幻術秀表演，以及魔幻氣球DIY活動，吸引大批親子參與同樂。（蔡怡萱提供）

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