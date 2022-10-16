為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    「豐后女將」蔡怡萱舉辦親子活動爭取支持

    蔡怡萱15日晚間在豐原區圳寮里福德宮廟埕舉辦奇幻光影、大型幻術秀表演，以及魔幻氣球DIY活動，吸引許多親子同樂。（蔡怡萱提供）

    蔡怡萱15日晚間在豐原區圳寮里福德宮廟埕舉辦奇幻光影、大型幻術秀表演，以及魔幻氣球DIY活動，吸引許多親子同樂。（蔡怡萱提供）

    2022/10/16 14:01

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市第4選區（豐原、后里）議員候選人蔡怡萱，昨晚在豐原區圳寮里福德宮廟埕舉辦奇幻光影、大型幻術秀表演，以及魔幻氣球DIY活動，吸引許多親子同樂，她並表示，若當選市議員將向市府爭取，將豐后地區的閒置空間加予利用，以帶動地方經濟與觀光發展。

    「豐后女將」蔡怡萱繼9月24日下午在田心公園舉辦「怡起童樂‧熱情萱讚了」水陸活動，受到大小朋友歡迎後，競選總部10、11月，再規劃分別在豐原、后里舉辦四場「怡起童樂‧熱情萱讚了！」系列活動，有奇幻光影、大型幻術秀、泡泡派對、魔幻泡泡大型幻術秀、川劇變臉、中國戲法72變。

    首場活動昨晚在豐原圳寮里福德宮舉行，原本報名僅100人，但到場逾300人，氣氛十分熱絡。在迷思魔幻劇團KK團長帶領下，有奇幻光影、大型幻術秀表演及魔幻氣球DIY活動，蔡怡萱並下場與大家一起同樂，提供有獎徵答，小朋友爭搶問答以獲取棉花糖，氣氛熱鬧。

    「怡起童樂‧熱情萱讚了！」系列親子活動，29日晚將在豐原舉行夢想起飛‧泡泡派對；11月6日在后里辦理魔幻泡泡大型幻術秀；12日在豐原舉辦川劇變臉、中國戲法72變，詳情請洽「蔡怡萱‧豐后女將」粉絲團。

    蔡怡萱表示，每次看到地方民眾踴躍報名參加活動，令她感覺豐后地區，確實缺乏活動，尤其是國際化、指標性、延續性的大型活動，因此允諾若當選市議員將會向市府爭取，多在豐后地區舉辦活動，尤其像「宜蘭童玩節」一樣的「豐后童玩節」大型活動，讓孩子的童年，增加更多親子互動。

    蔡怡萱並指出，目前在豐后地區還有許多的閒置空間，如葫蘆墩公園、綠空廊道、后里花博節場地等，都是舉辦大型活動的好場所，若能好好加予利用，必能帶動豐后經濟與觀光發展，進一步吸引年輕人返鄉，安心成家立業，共同為家鄉打拼。

    蔡怡萱昨晚在豐原區圳寮里福德宮廟埕舉辦奇幻光影、大型幻術秀表演，以及魔幻氣球DIY活動，吸引大批親子參與同樂。（蔡怡萱提供）

    蔡怡萱昨晚在豐原區圳寮里福德宮廟埕舉辦奇幻光影、大型幻術秀表演，以及魔幻氣球DIY活動，吸引大批親子參與同樂。（蔡怡萱提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市中高齡勞動參與率僅9％ 市議員候選人要求創造就業機會
    2022/10/16 13:28

    中市中高齡勞動參與率僅9％ 市議員候選人要求創造就業機會
    歷經開腦手術、確診拚連任 蔡耀頡：絕對全力以赴
    2022/10/15 15:35

    歷經開腦手術、確診拚連任 蔡耀頡：絕對全力以赴

    高市財政局菸酒法令宣導小隊再次出動囉
    盧蔡都拉攏... 中市議員王朝坤參選資格生變？ 他親回：烏龍
    2022/10/14 07:11

    盧蔡都拉攏... 中市議員王朝坤參選資格生變？ 他親回：烏龍
    烏日造勢推政見 蔡其昌：打造流行音樂中心帶動觀光
    2022/10/13 22:11

    烏日造勢推政見 蔡其昌：打造流行音樂中心帶動觀光
    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播