高職女學生在校內煮「糖葫蘆」燙傷 告學校國賠141萬元

糖葫蘆。示意圖與本新聞無關。（資料照）

2022/10/16 13:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕中興大學附屬台中高農的邵姓女學生，2019年4月攜帶食材、鍋具、卡式爐等到校，練習烹煮園遊會要賣的糖葫蘆，卻於同年月10日上午烹煮時打翻，糖葫蘆的糖漿燙傷邵生左手掌，邵生與家長提出國家賠償141萬餘元，台中高農以案發當時是上課時間，老師沒有保護、監督之責等答辯，法官認為，邵生開火當時沒告訴老師，也沒徵得老師同意，沒遵守老師教學的用火程序，判決校方免賠償，可上訴。

判決書指出，邵生與家長主張，2019年4月27日校方舉辦園遊會，老師要求邵生攜帶食材、鍋具、卡式爐到校，邵生與同學同年月10日上午，在實習教室內，把2張桌子併成1張桌子，點火烹煮糖漿、製作糖葫蘆，依校方所訂「實習場所安全維護實施要點」，以及「學生實習暨設備使用管理規則」等規定，兩名老師具有維護學生安全之義務，卻沒有在場保護、監督，導致烹煮糖漿鍋翻落，糖漿淋至邵生左手掌，受二度燒傷之傷害，應賠償醫療費、交通費用、看護費、除疤費、勞動能力減損與精神慰撫金（50萬元），合計141萬餘元。

台中高農答辯說，當時是下課時間，老師自無保護、監督義務，另外，老師教學時，都告知學生，在學校用火前，須通知老師到場陪同，因此，老師並無怠於宣導用火安全的過失，老師並未同意邵生攜帶卡式爐、鍋具到校，而是指示邵生等學生，應於到校之前，完成糖葫蘆的製作，再帶到學校試吃，是邵生違反老師指示，自行攜帶卡式爐到學校，又在沒通知老師之下，自行開火烹煮糖漿，老師無法預料，也就沒有疏於在場保護、監督的過失。

法官認為，依據其他學生證詞，老師是指示學生，在家先行完成糖葫蘆，再拿到學校，並未允許邵生等學生，攜帶卡式爐到校製作糖葫蘆，且邵生沒有告知老師，開火前也沒通知老師到場陪同，邵生開火烹煮糖漿前，並未徵得老師同意，也沒有遵循老師日常教學所宣導之用火步驟。

台中地院法官認為，老師在發生意外時，顯然無從知道邵生在教室桌開火烹煮糖漿的危險行為，無法預見邵生於教室發生燙傷意外，難以認定老師有疏於在場保護、監督的過失等語，據此判決不用賠償，可上訴。

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