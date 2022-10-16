蔡其昌、施志昌溪北聯合競總成立 再攻海線邊緣化！

民進黨台中市長候選人蔡其昌與市議員施志昌大甲溪北聯合競選總部16日成立！施志昌揮舞戰旗向前衝。（記者歐素美攝）

2022/10/16 13:12

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌與市議員施志昌大甲溪北聯合競選總部今天成立！蔡其昌回到自己的立委選區，為海線鄉親發聲指出，，台中海線鐵路高架化不做，山海線交通串連沒規劃，海線的發展遭盧秀燕市長拖延4年，盧市長不做的，換蔡其昌來做！施志昌也說，隨著縣市合併已經12年，但基礎設施發展的落差，使得在生活甚至福利上也產生落差，像是敬老愛心卡，因為甲安埔沒有國民運動中心、計程車車程遠、加入部分負擔折抵的診所不多，讓敬老愛心卡很難用，而盧市長不想辦法弭平落差，而只會用先砍後增來騙海線市民！

蔡其昌與施志昌溪北聯合競選總部成立，台中市議員謝志忠、台中市議員候選人蔡雅玲情義相挺擔任主持人，立委何欣純、蔡其昌青年後援會總會長陳柏惟與資深媒體人許維智，也特地前往站台，雖然下雨，仍有逾500鄉親到場力挺。

蔡其昌表示，他選了五屆立委，選票從四成多選到六成多，蔡其昌肯做、會做，海線的鄉親最知道。他進入市府會推動更多政策讓海線能真正發展起來！為了解決青年家庭生活壓力大，他提出營養午餐免費；老人健保補助不會少，一千塊的敬老愛心卡更好用。

他批評，海線四年來都沒有大建設，海線高架化停擺，山海線沒有串連，海線繼續邊緣化！若當選市長，一定用最快的速度推動海線高架化，並且，用輕軌將大甲、外埔與后里串連。施志昌在議會提出多項建議，但盧市長這四年只會說有困難，這次就要選最了解海線的蔡其昌當市長，困難都能逐步解決！

施志昌指出，隨著縣市合併已經12年，因基礎設施發展落差，使得在生活甚至福利上也產生落差，像是敬老愛心卡，因為甲安埔沒有國民運動中心、計程車車程遠、加入部分負擔折抵的診所不多，讓敬老愛心卡很難用，而盧市長不想辦法弭平落差，而只會用先砍後增來騙海線市民，他保證蔡其昌上任，老人健保絕對不會砍，也會努力讓敬老愛心卡更好用，讓大家看得到、用得到！

何欣純說，施志昌這4年來認真問政、努力打拼，認真的少年議員應該讓他繼續高票當選！她批評，現在的盧市長不了解甲安埔的生態與需求，施志昌不論在議會如何提案，市府不做就是不做。為了讓海線能進步，必須讓最了解海線、海線培養的子弟蔡其昌進入市府，山海環線與捷運才能順利推進與動工，交通能發展，海線才能發展！

陳柏惟表示，蔡其昌與施志昌多年來在地方爭取多項建設，像自來水接管、鐵砧山整修與設置壘球場等等，11月26日呼籲鄉親要為自己的未來投票，讓施志昌在議會衝、讓蔡其昌在市府衝！

許維智表示，施志昌做了蔡其昌的助理10年，對地方的需求相當了解。從長照、幼托、自來水接管、雨水下水道、校園設施設備改善、納骨塔到各項觀光建設都努力爭取。這次一定要再支持少年的議員施志昌，讓他順利連任。

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