中市中高齡勞動參與率僅9％ 市議員候選人要求創造就業機會

中市中高齡勞動參與率僅9％，低於全國，東南區市議員候選人陳雅惠要求創造中高齡就業機會。（記者蘇金鳳攝）

2022/10/16 13:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣少子化嚴重，已是國安問題，但中高齡就業卻困難；民進黨台中市東南區市議員候選人陳雅惠指出，根據資料顯示，台灣中高齡及高齡勞動參與率9.18％，但台中市勞動參與率卻僅9％，要求市府應積極創造適合中高齡者之就業機會，並改善中高齡就業者在職場遭歧視的情況。

台中市政府勞工局表示，依據行政院主計總處最新統計資料，台中市今年上半年失業率3.6%，為六都最低，勞動參與率61.5%，為全國最高。且45至65歲中高齡的失業率，低於去年下半年，顯見市府推動「樂齡就業五告讚」方案，提供相關職場體驗、培力課程、企業輔導方案及就業獎勵等措施協助中高齡勞工就業，顯示成效。

陳雅惠表示，我國即將在2025年進入超高齡社會，勞動市場受少子化與高齡化的人口結構改變影響，未來25歲至44歲的勞動力人數持續下滑，45歲以上的勞動力人數持續攀升，中高齡及高齡者將成為未來勞動力市場的主力軍。主計總處日前所發布的企業雇用人力狀況調查報告中也顯示，去年退休員工人數9.9萬人，為近6年來首次跌破10萬人。

而根據台中市民政局資料顯示，至今年9月底止，台中市55歲以上銀髮人口有81萬3041人，佔全市人口的28.9％。其中，東區有24270人、南區有34476人，東南區共有58746人，佔東南區全部人口的29.3％。顯示東南區人口老化情形較其他區嚴重。

陳雅惠指出，研究發現，中高齡失業的特徵，包括失業期間比其他年齡層長，再就業困難，極易永久退出勞動市場；男性失業率比女性高、失業期間比女性長；教育程度愈高，失業期間愈久，學歷在國中以下，失業期間最短；此外，職場上對於中高齡就業者普遍存有歧視。

陳雅惠指出，市府應增設專責機構辦理防治就業歧視業務，創造勞資雙方終生學習之環境，鼓勵雇主僱用中高齡勞工的就業政策，並積極創造適合中高齡者就業之就業機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法