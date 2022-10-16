高喊「海線要翻身」 蔡其昌︰盧秀燕還不如林姿妙

台中市議員王立任及台中市長候選人蔡其昌聯合競選總部成立，後援會送上蔡頭及包子及粽子，祝兩人好采頭、包中。（記者歐素美攝）

2022/10/16 12:49

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台中市議員王立任與台中市長候選人蔡其昌聯合競選總部今天成立！蔡其昌高喊「海線要翻身」，呼籲鄉親支持王立任這關鍵的一席，並批評盧秀燕擔任市長，比涉貪污的宜蘭縣長林姿妙還不如，還女力合體，民進黨林智堅及民眾黨蔡壁如因論文爭議就宣布退選及辭掉立委，國民黨卻提名涉嫌貪污的林姿妙選到底，國民黨的標準就是這麼低，盧秀燕說「市長換人空氣換新」，結果，台中市空氣從11名退步到12名，既然盧的承諾做不到，就要換一個做得到的當市長。

蔡其昌表示，盧秀燕上任4年要有成績單，台中人很鬱卒，最鬱卒是宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污被檢察官起訴，國民黨照常提名讓她選到底，民進黨林智堅只是論文有爭議就退選，民眾黨蔡壁如論文有爭議就辭去立委，只有國民黨，縣長做到貪污起訴還提名，「這樣有沒有可憐，台中市有了然麼」，還在合體，不知在合體什麼？社會檢驗的標準一致，林智堅及蔡壁如，一個退選．一個辭去立委，只是論文，林姿妙涉嫌貪污起訴，國民黨還提名，難怪大家說「那個黨的標準怎麼這麼低」。

蔡其昌指出，林佳龍時代，台中市空氣排名11名，交給盧秀燕4年，台中市空氣排名12名，盧秀燕說「市長換人空氣換新」，但4年來她最好就12名，還曾掉到13名，海線鐵路高架化，4年來也沒有進度，如果4年來，盧的承諾做不到，拜託鄉親，我們要換一個做得到的，換一個能讓海線捷運及建設做得愈來愈好的市長。

蔡其昌並重申其海線重大建設政策，就是一個副都心、兩個海空港、三條捷運線！強調海線需要做為台中市的一個副都心，台中海線長期以來「有港無市」，要讓海線有個市，就是副都心。三條捷運第一條是捷運藍線從沙鹿到梧棲，他並批評盧市長進度很慢，上任3年才將綜合規劃送中央，4年來沒進度，為何沒進度？因為改林佳龍的路線，經費增加300多億，中央詢問市府錢從哪裡來？市府至今沒回答，第二是改車站，新的車站旁邊的土地都是她們同黨派系的土地，中央要求說明，市府也至今未說明，所以捷運藍線4年「麥叮麥動」，允諾他若當選市長，捷運藍線4年內動工。

笋二條則是梧棲漁港經台中國際機場、中部科學園區、市區、大里到霧峰的捷運橘線，就是台中未來的機場捷運；第三條是從后里、外埔到大甲，再到台中港、關連工業區、台中港加工區的山海輕軌環線。蔡其昌表示，若其當選市長，4年內藍線捷運動工、另2條則會核定路線，海線捷運交通路網完成，海線要成為副都心才有機會，海線鄉親盼望40年，希望海線翻身，空港跟海港都在海線，憑什麼海線無法有一個副都心，沒有發展的機會？現在機會來了，海線自己有子弟要選市長，讓其昌當選市長，我們自己來規劃自己來發展，這是海線要翻身的計畫，海線要有整體性的規劃，要有未來20年發展的計畫，「這個計畫從我開始做、開始動」，我們才有機會。

此外，為減輕年輕人負擔，蔡其昌允諾上任4年將興建8000戶社宅，國中小學營養午餐免費，65歲以上老人健保繼續補助，並擴大敬老愛心卡用途，讓大家看得到、用得到。

台中市議員王立任及台中市長候選人蔡其昌聯合競選總部成立，支持者冒雨到場，十分熱情。（記者歐素美攝）

蔡其昌、王立任聯合競總成立，蔡其昌高喊「海線要翻身」，並痛批國民黨標準低。（記者歐素美攝）

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