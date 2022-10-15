假日與志工相約大肚淨山 陳玄曄：比拜票意義更大

陳玄曄表示，因為他資源不多，志工們都想盡辦法幫忙，期望能增加曝光度。（陳玄曄競選總部提供）

2022/10/15 23:34

〔記者林旻臻／台中報導〕選舉日一天天逼近，各個候選人積極舉辦造勢活動，前立委陳柏惟堂哥、台中市議員候選人陳玄曄反其道而行，今日（15日）與在地志工前往大肚區萬里長城步道淨山，他表示，民意代表應細心地照顧、關懷土地與居民，競選團隊決定在工作之餘淨山，這樣的行動比選舉拜票的意義更大，他也承諾未來若當選，會定期組團淨山、做公益。

陳玄曄表示，因為他資源不多，志工們都想盡辦法幫忙，期望能增加曝光度，看到淨山新聞有感而發，相約在工作之餘組團淨山。「愛土地、愛鄉親」是他秉持的初衷，這次愛護山林、照顧鄉親，希望能帶給選戰一點不一樣的風貌，少點煙硝味，多點暖意。

志工代表謝先生說，一路上看到的垃圾非常多，除了瓶罐、煙蒂、紙屑，甚至有許多整袋包好的垃圾，想到山林裡的動植物必須與這些垃圾共同生活，甚至下雨時被沖刷進河裡、海裡，令人心痛，未來會約更多人來淨山。

除了淨山，志工團也在現場設置奉茶站，提供登山客現沖咖啡、瓶水、軟糖、面膜等補給品，民眾們表示，登頂休息時有這樣的服務，很貼心也有創意。過去候選人通常只在入口處拜票，從沒看過有志工能一路跟著上山，沿路撿垃圾、和民眾閒話家常，令他們非常感動。

活動後陳玄曄與志工們約定，未來將在龍井南寮步道、烏日等地再舉行淨山活動，將選舉工作實際與民眾生活結合，也呼籲民眾「愛護山林、垃圾隨手帶下山、不將廢棄物丟進山」。

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