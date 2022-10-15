曾威中央、地方歷練完整 蔡其昌站台力薦：民進黨願意栽培新人

民進黨台中市長候選人蔡其昌與市議員候選人曾威、九德里長陳美香聯合競選總部今晚成立，蔡其昌說，未來將穩扎穩打，目標是讓所有民進黨提名及支持他們的無黨籍候選人順利當選。（記者林旻臻攝）

2022/10/15 23:35

〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌今晚（15日）到烏日區，出席與市議員候選人曾威、九德里長陳美香聯合競選總部開幕大會，他說，民進黨願意栽培年輕人，年輕人願意承擔責任，台灣社會與政治環境的發展就會更加健全，曾威擁有中央和地方的歷練，他對曾威有信心，呼籲鄉親支持。

立委林靜儀、張廖萬堅、莊競程、黃國書、何欣純及議員林德宇今晚也都來站台。蔡其昌說，民進黨就是培養年輕人的政黨，他在30歲時就得到機會擔任台中縣民政局長，35歲當選立委，民進黨挺年輕人，願意給年輕人最好機會和舞台，所以他也要全力支持民進黨提名的年輕候選人。

曾威是現任市議員陳世凱服務處執行長，這次接棒參選第3選區（烏日、大肚、龍井。蔡其昌說，他從曾威大學剛畢業時，就看著他一路成長到現在，期間除了擔任議員陳世凱的助理，也曾是他中部辦公室的特助，是民進黨內重點栽培的新生代，不僅歷練完整且有衝勁肯努力，讓曾威進入議會，絕對能為鄉親帶來更多建設與更好的政治環境。

媒體詢問，選戰倒數40幾天，會如何「母雞帶小雞」？蔡其昌說，他們不會遺漏任何一人，未來就是穩扎穩打，目標是讓所有民進黨提名，及支持他們的無黨籍候選人順利當選。這場選戰他已經投入接近半年時間，演講至少講了5百多場，聽眾從最少5人到5千多人都有，要讓市民知道，他會用最認真的步伐，握遍每位選民的手，讓大家都聽到他的理念，知道台中改變的時刻已經到了。

蔡其昌批評，台中要更好，就不能讓夢想總統大位的盧秀燕，全台到處趴趴走，到各縣市輔選，唯一不拜託的就是台中市民，他約盧秀燕辯論好幾次，盧秀燕到現在還不答應，這不是給下一代良好的民主示範，不是優質選舉的好表現，希望和盧秀燕來一場君子之爭。

民進黨台中市長候選人蔡其昌與市議員候選人曾威、九德里長陳美香聯合競選總部成立大會，現場約1500位民眾到場支持。（記者林旻臻攝）

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