為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    曾威中央、地方歷練完整 蔡其昌站台力薦：民進黨願意栽培新人

    民進黨台中市長候選人蔡其昌與市議員候選人曾威、九德里長陳美香聯合競選總部今晚成立，蔡其昌說，未來將穩扎穩打，目標是讓所有民進黨提名及支持他們的無黨籍候選人順利當選。（記者林旻臻攝）

    民進黨台中市長候選人蔡其昌與市議員候選人曾威、九德里長陳美香聯合競選總部今晚成立，蔡其昌說，未來將穩扎穩打，目標是讓所有民進黨提名及支持他們的無黨籍候選人順利當選。（記者林旻臻攝）

    2022/10/15 23:35

    〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌今晚（15日）到烏日區，出席與市議員候選人曾威、九德里長陳美香聯合競選總部開幕大會，他說，民進黨願意栽培年輕人，年輕人願意承擔責任，台灣社會與政治環境的發展就會更加健全，曾威擁有中央和地方的歷練，他對曾威有信心，呼籲鄉親支持。

    立委林靜儀、張廖萬堅、莊競程、黃國書、何欣純及議員林德宇今晚也都來站台。蔡其昌說，民進黨就是培養年輕人的政黨，他在30歲時就得到機會擔任台中縣民政局長，35歲當選立委，民進黨挺年輕人，願意給年輕人最好機會和舞台，所以他也要全力支持民進黨提名的年輕候選人。

    曾威是現任市議員陳世凱服務處執行長，這次接棒參選第3選區（烏日、大肚、龍井。蔡其昌說，他從曾威大學剛畢業時，就看著他一路成長到現在，期間除了擔任議員陳世凱的助理，也曾是他中部辦公室的特助，是民進黨內重點栽培的新生代，不僅歷練完整且有衝勁肯努力，讓曾威進入議會，絕對能為鄉親帶來更多建設與更好的政治環境。

    媒體詢問，選戰倒數40幾天，會如何「母雞帶小雞」？蔡其昌說，他們不會遺漏任何一人，未來就是穩扎穩打，目標是讓所有民進黨提名，及支持他們的無黨籍候選人順利當選。這場選戰他已經投入接近半年時間，演講至少講了5百多場，聽眾從最少5人到5千多人都有，要讓市民知道，他會用最認真的步伐，握遍每位選民的手，讓大家都聽到他的理念，知道台中改變的時刻已經到了。

    蔡其昌批評，台中要更好，就不能讓夢想總統大位的盧秀燕，全台到處趴趴走，到各縣市輔選，唯一不拜託的就是台中市民，他約盧秀燕辯論好幾次，盧秀燕到現在還不答應，這不是給下一代良好的民主示範，不是優質選舉的好表現，希望和盧秀燕來一場君子之爭。

    民進黨台中市長候選人蔡其昌與市議員候選人曾威、九德里長陳美香聯合競選總部成立大會，現場約1500位民眾到場支持。（記者林旻臻攝）

    民進黨台中市長候選人蔡其昌與市議員候選人曾威、九德里長陳美香聯合競選總部成立大會，現場約1500位民眾到場支持。（記者林旻臻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡其昌、廖芝晏聯合競總成立 力守豐后區關鍵第二席
    2022/10/15 19:26

    蔡其昌、廖芝晏聯合競總成立 力守豐后區關鍵第二席
    盧秀燕與林姿妙「合體」 蔡其昌：向涉貪縣長「請益」嗎？
    2022/10/15 16:10

    盧秀燕與林姿妙「合體」 蔡其昌：向涉貪縣長「請益」嗎？

    來臺東慢食節感受魔幻的香氣盛宴
    盧秀燕全台趴趴跑助選 蔡其昌：選完市長就選正副總統台中市民不能接受
    2022/10/15 13:20

    盧秀燕全台趴趴跑助選 蔡其昌：選完市長就選正副總統台中市民不能接受
    盧秀燕指蔡政府假公濟私攻擊對手 蔡其昌反擊：亂抹黑敗壞選風
    2022/10/15 13:03

    盧秀燕指蔡政府假公濟私攻擊對手 蔡其昌反擊：亂抹黑敗壞選風

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    盧秀燕合體涉貪林姿妙 蔡其昌砲轟：台中人吞不下這口氣
    2022/10/14 22:32

    盧秀燕合體涉貪林姿妙 蔡其昌砲轟：台中人吞不下這口氣
    賴清德批媽媽市長沒照顧好市民 盧秀燕：歡迎副總統來台中
    2022/10/13 13:44

    賴清德批媽媽市長沒照顧好市民 盧秀燕：歡迎副總統來台中
    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播