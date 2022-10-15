睽違2年！台中爵士音樂節重返市民廣場 連9天重磅演出

台中爵士音樂節今晚重返台中市民廣場，開啟一連9天迷人音樂饗宴。（記者蔡淑媛攝）

2022/10/15 22:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕睽違2年，台中爵士音樂節今晚重返台中市民廣場，開啟一連9天迷人音樂饗宴，開幕音樂會湧進近10萬名樂迷席地而坐，迎接因疫情中斷的爵士盛會，台中市長盧秀燕上台以10秒旋風致詞，「台中爵士音樂節回來了！在這美麗的夜空之下，請大家好好欣賞！」不打擾市民，好好享受爵士音樂魅力。

台中爵士音樂節今年以「Jazz unlimited 就是不設限」為主題，表達爵士不設限的精神，今天的開幕音樂會由「台北爵士大樂隊」結合全能音樂創作人林依霖，以及在台一流國際樂手組成的「踢霹歐爵士大樂團」，加上實力派男歌手聶雲，一連帶來2場經典且華麗的大樂團節目，全場樂迷沉浸在秋意濃濃的爵士晚風中。

文化局說，今年台中爵士音樂節邀請國內多位頂尖樂手，包括台灣鼓王黃瑞豐、金曲獎得主薩克斯風手謝明諺、低音提琴演奏家徐崇育、經典歌壇男神趙傳、跨界原民女聲žž瑋琪，以及美國Bobby West’s Pianology、Michael Wang Sextet、日本謝明諺 & Suga Dairo “a new little one”、德國Julian Moreen Nonet、阿根廷Musa明馬丁Quintet、比利時Vestige及澳洲Knot ft.梁恩傑等國際爵士樂團，共20組表演團隊。

台中爵士音樂節即日到23日帶來台中限定、國際水準獨家大編制、雙鼓企劃的重磅演出，舞台表演時間外，市民廣場周邊也有街頭藝人表演區帶來多元的藝文展演。

爵士音樂節配合防疫政策，現場不設攤位，台中市五星級酒店慶祝爵士音樂節回歸，日月千禧酒店推出多款餐飲優惠，出示參加爵士音樂節的現場照享受啤酒買3送1、本人用餐85折等折扣；台中福華大飯店聯手激旨焼き鳥、朴大哥的韓式炸雞推出住房專案及Jazz快閃住宿下殺3折起，再贈現金抵用券，館內用餐再抽總統套房，台中福華也為響應爵士音樂節於植月22及29日於飯店戶外文創園區舉辦小草音樂會。

文化局說，這次招募串聯全市75家不同類型的友好店家，包含「吃好食」，餐廳、餐酒館、咖啡廳、飲料店共39間；「住體驗」，民宿、旅館共15間；「玩有趣」，寓教於樂的店家共12間；「購禮物」，伴手禮店、商場共9間，活動期間，民眾只要加入台中爵士音樂節官方LINE好友，就能享受專屬優惠。

台中爵士音樂節市民廣場盛大登場，吸引數萬人到場聆聽。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕10秒致詞，與台下民眾合影。（記者蔡淑媛攝）

台中爵士音樂節市民廣場盛大登場，吸引數萬人現場聆聽，副市長黃國榮也在場欣賞難得音樂盛會。（記者蔡淑媛攝）

配合台中爵士音樂 節，台中福華大飯店聯手激旨焼き鳥、朴大哥的韓式炸雞推出住房、用餐、抽獎等優惠。（記者蔡淑媛攝）

慶祝台中爵士音樂節回歸，日月千禧酒店推出出示參加爵士音樂節的現場照，可享多款餐飲優惠。（飯店提供）

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