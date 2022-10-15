台中搶打次世代疫苗！文心森林公園爆人潮 預約平台秒殺

台中文心森林公園接種站施打疫苗踴躍，許多青壯族族趕來施打次世代疫苗。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/10/15 21:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕次世代新冠疫疫苗10月11日開放18歲以上族群第3、4劑施打，台中市預約平台第4期提供1萬4千劑幾乎秒殺全數預約完畢，今天是開打後第一個假日，文心森林公園接種站更是一早湧入大批民眾排隊施打，開站2小時就施打近160人，台中市預約平台第5期也將提供3萬劑量能，17到19日預約，也呼籲長者盡速施打流感疫苗。

台中市衛生局統計，台中市施打次世代疫苗踴躍，接種16萬5413劑，占全國接種數23.25％，除了全市合約院所及衛生所施打熱烈，文心森林公園接種站今天一早就大排大龍，開站2個小時各新冠疫苗施打256人，次世代就超過6成，尤其是年輕人搶打第4劑。

今年秋冬可能面臨武漢肺炎及流感夾擊，衛生局統計，目前公費流感疫苗已施打23萬4343劑，65歲以上長者完成接種近11萬人，接種率26.2％，為避免11月1日開放50歲以上對象接種可能很快會用鑿，以及長輩與第二階段開放對象擠打效應，建議長者盡速在10月底前盡速完成接種。

衛生局長曾梓展也提醒，第5期台中市預約平台已提供包括莫德納次世代，以及莫德納、BNT的成人、兒童及幼兒劑、Novavax、高端、流感疫苗。流感疫苗是不活化疫苗，可與新冠疫苗同時接種，不影響疫苗的有效性或安全性。目前社區接種站、揪團接種及文心森林公園接種也可同時施打，東協廣場、家樂福外展接種站16日下午也提供部分新冠疫苗施打。

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開放邊境0+7及18歲以上族群施打次世代疫苗後第一個假日，文心森林公園接種站湧進大批青壯族施打。（記者蔡淑媛攝）

開放邊境0+7及18歲以上族群施打次世代疫苗後第一個假日，文心森林公園接種站湧進大批年輕族群施打。（記者蔡淑媛攝）

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