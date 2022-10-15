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    高美濕地南側停車場閒置3年 中市府: 10月底濱海橋通車後啟用

    公69停車場自2019年10月配合封橋暫停營運。（記者張軒哲攝）

    公69停車場自2019年10月配合封橋暫停營運。（記者張軒哲攝）

    2022/10/15 18:53

    〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地因遊客集中在木棧道周邊，位於高美濕地南側的停車場的15.7公頃停車場，由於連結遊客中心的濱海橋改建，過去三年幾乎閒置荒廢，民眾擔心閒置停車場恐成治安死角。市議員楊典忠指出，希望未來通車後，市府積極改善這處偌大蚊子停車場，讓高美濕地在疫後觀光展現吸引更多遊客到此一遊。

    高美濕地南側停車場規劃有小客車463格（內含無障礙車位10格、低碳車位10格及親子優先車位10格）、大客車51格（內含電動車專用車位1格）、機車129格（內含無障礙車位3格）、i-bike停車格38格，已經有公廁設施，可以建置農夫市集、電動自行車出租站。

    楊典忠指出，高美濕地南側停車場於2018年順利與遊客中心一起完成委外OT，市府交通局在前後任市長任期中，分別設置IBIKE及YOUBIKE設站，但是清水濱海橋被檢查結構問題封橋，連帶造成高美濕地南側停車場與遊客中心暫停使用，楊典忠表示，雖然濱海橋改建，但是兼具人行徒步與自行車騎乘功能的高美濕地景觀橋還在，如何引導遊客善加利用公共自行車或綠能交通，到高美濕地生態旅遊，可惜市政府沒有把握轉型機會，停車收費機材、IBIKE與YOUBIKE站都還在，甚至連親子廁所、男女廁都在，一只公告就甚麼都不用做。

    楊典忠說，依據市府公告內容「目前因連結公68、公69之濱海橋封閉檢修，停車場暫時停止使用至濱海橋重新開放通車為止。」濱海橋通車後，15.7公頃的南側停車場要儘速恢復營運。

    台中市政府建設局表示，配合中央辦理濱海橋改建工程，公69停車場自2019年10月配合封橋暫停營運，待今年10月29日濱海橋通車後即可重新啟用，委外營運廠商亦已籌劃自公69接駁至公68與高美濕地木棧道的轉運服務，增加停車場的使用率。

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