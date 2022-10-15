盧秀燕籲大肚鄉親支持林昊佑 宣布和美大橋27日動工

台中市長盧秀燕為林汝洲兒子、議員候選人林昊佑站台輔選，全程緊牽林昊佑的手。（記者林旻臻攝）

2022/10/15 18:19

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市長盧秀燕今日上午到南投為縣長候選人許淑華集集競選總部開幕站台，下午回到台中大肚區，參與無黨籍市議員候選人林昊佑競選總部成立大會，她全程緊牽林昊佑的手，呼籲鄉親一定要大團結，支持新人林昊佑高票當選，更宣布和美大橋即將在27日動工，邀請民眾參加。

今日下午大肚區下起大雨，現場依舊人氣不減，超過1500位民眾到場支持，競選總幹事江啟臣、立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒、議員林汝洲、副市長黃國榮、大肚區農會總幹事趙信賓及多位在地里長也前來站台。

盧秀燕表示，當年她首次參選市長，許多人說大環境不好，勸她別選，林汝洲反而一口答應，承諾一定會全力支持，當時她第一場造勢就在大肚，林汝洲打點好一切，還有許多鄉親來支持，給她極大信心。

盧秀燕說，擔任市長後，林汝洲告訴她，華南路向東延伸銜接至向上路工程，在地人等待10多年，一定要做，如今已經開工，而同樣眾人期盼已久的和美大橋，也已經發包成功，27日下午將舉辦開工典禮。

盧秀燕說，華南路向東延伸銜接至向上路工程、和美大橋工程，需要每年編列預算才能持續，所以需要有在地議員在議會支持，如今林汝洲要交棒給兒子林昊佑，雖然林汝洲對鄉親的照顧大家都知道，但她還是擔心新人林昊佑的選情，大肚區一定要有在地出身的議員，懇請鄉親幫忙顧票、拉票。

台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒、議員林汝洲、副市長黃國榮、大肚區農會總幹事趙信賓及多位在地里長，皆出席林昊佑競選總部成立大會。（記者林旻臻攝）

今日下午大肚區下起大雨，現場依舊人氣不減。（記者林旻臻攝）

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