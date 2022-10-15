蔡壁如台中輔選臨時喊卡 民眾黨部主委這樣說

民眾黨台中市中西區議員候選人許瑞宏與模仰柯文哲的藝人郭子乾陪同進場。（記者蔡淑媛攝）

2022/10/15 17:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民眾黨不分區立委蔡壁如碩士論文涉抄襲，遭撤銷學位，昨晚（14日）閃辭立委，原訂今天出席民眾黨台中市中西區議員候選人許瑞宏競總成立大會，活動前也突然喊卡，外界質疑她怕再被外界追問，影響候選人選情，台中市民眾黨代理主委郭達鴻認為，蔡壁如臨時沒來可能忙著交接立委工作，做為選戰小組召集人輔選更無包袱。

郭達鴻說，台中市黨、選務原由立委高虹安、台北市副市長蔡炳坤輔導，蔡壁如除了負責雲林縣、台南市，也代理台中市，對於台中市輔選工作也很盡心，蔡壁如是否辭立委對台中選情不受影響，未來她也會到台中為候選人站台。

外界質疑，是主席柯文哲指示蔡壁如辭立委，避免論文迴力鏢風暴擴大，郭達鴻則認為，柯文哲指示辭立委不太可能，但要尊重各縣市黨部主委的反映，而且早在今年4月就傳出蔡壁如可能會請辭立委、專心操盤民眾黨選舉，現在蔡壁如是照原先規畫進行。

柯文哲明天（16日）將南下台中，為北區林欣德、北屯區邱于珊、太平區葉諾帆等議員侯選人站台掃街，郭達鴻說，蔡壁如原訂行程不會陪同，而是到台南輔選。

許瑞宏競選總部今天成立，蔡壁如臨時取消站台，改由民眾黨副祕書長鄞楷謙代打，許瑞宏競選口號喊出「藍、白、綠各一席」，給白色力量一個機會，今天也邀請藝人郭子乾模仿柯文哲陪同進場，郭子乾致詞時大玩政治梗，現場笑聲不斷。

許瑞宏競總成立。（記者蔡淑媛攝）

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