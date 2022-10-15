蔡壁如台中輔選臨時喊卡 民眾黨部主委這樣說
2022/10/15 17:12
〔記者蔡淑媛／台中報導〕民眾黨不分區立委蔡壁如碩士論文涉抄襲，遭撤銷學位，昨晚（14日）閃辭立委，原訂今天出席民眾黨台中市中西區議員候選人許瑞宏競總成立大會，活動前也突然喊卡，外界質疑她怕再被外界追問，影響候選人選情，台中市民眾黨代理主委郭達鴻認為，蔡壁如臨時沒來可能忙著交接立委工作，做為選戰小組召集人輔選更無包袱。
郭達鴻說，台中市黨、選務原由立委高虹安、台北市副市長蔡炳坤輔導，蔡壁如除了負責雲林縣、台南市，也代理台中市，對於台中市輔選工作也很盡心，蔡壁如是否辭立委對台中選情不受影響，未來她也會到台中為候選人站台。
外界質疑，是主席柯文哲指示蔡壁如辭立委，避免論文迴力鏢風暴擴大，郭達鴻則認為，柯文哲指示辭立委不太可能，但要尊重各縣市黨部主委的反映，而且早在今年4月就傳出蔡壁如可能會請辭立委、專心操盤民眾黨選舉，現在蔡壁如是照原先規畫進行。
柯文哲明天（16日）將南下台中，為北區林欣德、北屯區邱于珊、太平區葉諾帆等議員侯選人站台掃街，郭達鴻說，蔡壁如原訂行程不會陪同，而是到台南輔選。
許瑞宏競選總部今天成立，蔡壁如臨時取消站台，改由民眾黨副祕書長鄞楷謙代打，許瑞宏競選口號喊出「藍、白、綠各一席」，給白色力量一個機會，今天也邀請藝人郭子乾模仿柯文哲陪同進場，郭子乾致詞時大玩政治梗，現場笑聲不斷。