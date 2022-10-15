盧秀燕與林姿妙「合體」 蔡其昌：向涉貪縣長「請益」嗎？

蔡其昌（左三）參加中市議員鄭功進（左二）等人舉辦的親子活動，要求盧秀燕明確表態，與涉嫌貪污宜蘭縣長林姿妙「合體」的意義。（記者張瑞楨攝）

2022/10/15 16:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕競選連任的台中市長盧秀燕，昨天（14日）的造勢晚會中，與涉嫌貪污被起訴的國民黨宜蘭縣長林姿妙「合體」造勢。對此，蔡其昌今天嘲諷說，是施政滿意度排名第17的盧秀燕，向排名第15的涉貪縣長林姿妙「請益」嗎？，盧秀燕是認同林姿妙貪污被起訴嗎？國民黨提名涉貪縣長，還到台中市聯合造勢，這是國民黨的標準，盧秀燕接受嗎？

國民黨昨天晚間舉辦名為「十全十美」的女力連線造勢大會，盧秀燕與涉貪污案的宜蘭縣長林姿妙「合體」，蔡其昌今天（15日）參加活動時說，盧秀燕應明確表態，與林姿妙「合體」的意義。

蔡其昌質疑，盧秀燕是認同林姿妙涉貪被起訴？或是盧秀燕滿意度是全台17名，林姿妙是15名，是17名的盧秀燕，向15名的林姿妙「請益」？盧秀燕每逢重大議題，就是「謝謝、不回應」，這就是政治人物的擔當嗎？

他強調，當對於其他政黨，論文有爭議，就是退選、辭職（指民進黨林智堅退選桃園市長、民眾黨蔡壁如辭去立委），國民黨連涉貪的縣長都提名，還到台中聯合造勢，這是國民黨的標準，盧秀燕接受嗎？盧秀燕挺涉貪的林姿妙嗎？身為台中市長的盧秀燕，其道德標準、法律標準，應該向市民說清楚，而不是閃躲。

蔡其昌還強調，盧秀燕是施政滿意度排名17，連涉貪縣長都不如，而向排名15的涉貪縣長「請益」嗎？這些議題，盧秀燕都閃躲，一個只會閃躲的市長，是給台中市下一代一個好的民主示範嗎？「我想是否定的」。

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