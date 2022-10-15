油漆工持刀躲大學女廁企圖硬上女子 「變裝」折返現場看警察辦案

彭男躲大學女廁性侵害女子未遂，他「變裝」逃離後，又再度「變裝」折返，探看警察辦案約1小時。（示意圖）

2022/10/15 15:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕擔任油漆工的彭姓男子，今年7月1日持水果刀躲在台中市一所大學的女廁內，見女子小芳如廁，持刀企圖性侵，小芳趁機跑出廁所呼救，彭男立刻裝逃逸，約20分鐘後又再度變裝折返廁所，觀看警方辦案1小時。台中地院審理時，他坦承犯行，宣稱是自小家境清苦，由外婆扶養長大被網路詐騙而債築高台，才會犯下此案，法官卻不認為他是「犯罪之情狀顯可憫恕」，依強制性交未遂罪判刑4年10月，可上訴。

判決書指出，彭男於上述時間，騎機車到大學校內，持水果刀與替換衣褲，下午4時許躲在校內一棟大樓的1樓女廁所內，傍晚5時許，見女子小芳（化名）如廁，他持刀把小芳推倒，小芳抵抗時手指頭被割傷。

彭男見小芳負傷，將小芳強行拖到殘障廁所內反鎖，以雙手搓揉小芳胸部1分鐘，並說「我想跟妳做愛、我想操妳」，小芳大聲呼救，彭男暫停動作，到廁所門外查看是否被他人發現，小芳伺機把殘障廁所的門反鎖。

彭男在殘障廁所門外叫囂，「不開門的話，要進去將妳殺了」，還一度試圖從旁邊廁所，攀爬至殘障廁所內，小芳伺機奪門而出，跑到鄰近辦公室呼救，彭男趕緊「變裝」離開，大約20分鐘後，他再度變裝，折返廁所，查探警方辦案進度，或現場是否遺留自己跡證，查看警察蒐證約1小時，於晚間7時許離開。

警方依據監視器等證物，翌日（2日）傍晚搜索彭男住處，查扣他作案或折返現場的「變裝」衣物，包括步鞋1雙、白色T恤1件、綠色POLO衫1件、運動褲1件、黑色長袖T恤1件等，彭男則於3日凌晨投案。

台中地院審理時，彭男坦承犯行，但他與律師強調，他自小家境清苦，由外婆獨力拉拔長大，並從事油漆工作，本案是他受網路詐騙，承受債築高台的經濟壓力，一時失慮而犯下這起刑案，聲明法官依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑。

不過，法官卻認為，彭男計畫性地在校園內，物色作案對象，持刀對落單女子犯性侵害之罪，且造成小芳身心嚴重受創，嚴重危害校園安全，惡性及危害程度均屬嚴重，並不符合「犯罪之情狀顯可憫恕」，但他無犯罪前科、未遂且投案，可以減輕其刑，依強制性交未遂罪判刑4年10月，可上訴。

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