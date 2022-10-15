十美造勢場盧秀燕競總稱3萬人到場 四叉貓秀空拍圖打臉：頂多1萬人

網紅四叉貓秀出國民黨「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會的觀眾席空拍圖，認為頂多喊個現場1萬人較合適。（截自四叉貓臉書粉專）

2022/10/15 15:36

〔記者林旻臻／台中報導〕國民黨10位女性縣市長候選人14日晚間齊聚台中，舉行「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，台中市長盧秀燕競選總部表示，活動湧入3萬人到場支持。不過網紅四叉貓在網路秀出觀眾席空拍圖，揭露現場只擺了7200張椅子，認為「頂多」喊個現場1萬人較為合適。

盧秀燕競選總部回應，感謝網友這麼關心造勢晚會，不過可能是被開場前的照片誤導，後續人潮爆滿，不只增加椅子，民眾還湧到體育場看台區，歡迎所有民眾未來繼續來參與盧秀燕造勢活動，站出來守護台中。

四叉貓在臉書發文表示，有媒體報導現場突破3萬人，雖然他昨晚沒去，但今早睡醒，看到信箱收到造勢空拍圖，他幫大家數，一個區塊大約是400張椅子，現場18個區塊共7200張椅子，「要超過3萬人，每張椅子上面能坐4個人我就相信啦」。

四叉貓認為，盧秀燕粉專也有貼出昨晚的照片，右邊的小螢幕前椅子區最後有坐滿，幾張照片互相比對後，「頂多」喊個現場一萬人吧。

網友也紛紛在底下留言，「她應該會連任，台中人還覺得她是好媽媽市長」、「他們會學柯粉一樣的說法，這是剛進場的人數」、「老實說7200也已經很多人了，但誇大到30000有點澎風」、「藍綠都一樣，現場主持人喊多少人就是多少」。

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