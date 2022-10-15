監管老梗+偵查不公開騙詞 退休女經理失金1500萬元

自稱「刑警隊長」、張檢察官、吳主任檢察官的的騙徒，透過LNE向吳姓女退休經理行騙。（記者張瑞楨翻攝）

2022/10/15 15:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市66歲曾在金融業經理職位退休的陳姓婦人，接獲自稱桃園戶政事務所、警察的詐欺電話，她誤信要把錢匯入指定帳戶「監管老梗」而失金1500萬元，更扯的是，假警察警告「偵查不公開」，如果把消息洩露出去，將會拘提逮捕入獄，陳姓女經理嚇得把存款現金、聯電、長榮等多張股票及保單變賣換取現金，匯款到指定帳戶，半個多月後，家人向他借錢周轉，她已兩手空空，錢全部被領光，卻還是嚴格遵守「偵查不公開」。

中市警局刑警大隊調查，上述「監管老梗」詐欺案，源於今年8月間，陳姓女退休經理接獲自稱是桃園戶政所公務員電話，詢問陳女是否把身分證等證件，委託外人辦理戶籍謄本，陳女說沒有此事，對方又說，他們已幫陳女報案，之後，又有自稱警察（刑警隊長）的騙徒來電，指控陳女的身分被冒用，涉入多起詐欺及洗錢刑案，已經由檢察官分案調查，陳女要自清，把所有存款現金，匯款到指定帳戶「監管」、「自清」，否則財產會被查封、人會被法院收押。

這是「監管老梗」騙術，陳女卻很恐慌，依假檢警指示加Line好友，並依指示把帳戶內現金，以及台積電、聯電、長榮等多張股票與保單變賣，換取現金後，將錢匯至對方指定的人頭。

檢警經常把「偵查不公開」掛在嘴邊，此案更荒唐的是，騙徒行騙之際，也把大家耳熟能詳的「偵查不公開」，拿來當騙術，不斷要求陳女遵守「偵查不公開」，不得將此事告知親友等任何人，否則犯法會被拘提入獄；陳女也不敢詢問他人，陸續匯款1500萬元之後，也不敢聲張。

兩個星期之後，到了上月（9月），家人要商借現金，陳女卻已經是兩手空空，她還是嚴格遵守「偵查不公開」，直到家人不斷追問，她才吞吞吐吐說出上情，家人報警清查，陳女匯出的1500萬元，早已經被領光。

中市政府警察局刑事警察大隊統計今年1至9月，以「假檢警」手法詐騙案共發生46件，財產損失達3000餘萬，其中，陳女就佔了將近一半，統計顯示，65歲以上老人，被騙最多的前3名，依序為「猜猜我是誰」、「假投資」、「假冒公務員詐財」3類，警方提醒家中若有長輩或獨居家人應給予關心，時時提醒家人提高警覺，避免遭詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳姓女退休經理賣股票換現金，匯入人頭帳戶後，還恭敬地向假警察「報告」。（記者張瑞楨翻攝）

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