歷經開腦手術、確診拚連任 蔡耀頡：絕對全力以赴

民進黨台中市長候選人蔡其昌與市議員蔡耀頡在太平區成立聯合競選總部，立委何欣純、莊競程、議員江肇國、張家銨、周永鴻、李天生也來站台。（記者林旻臻攝）

2022/10/15 15:35

〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌今日上午與議員蔡耀頡在太平區成立聯合競選總部，立委何欣純、莊競程、議員江肇國、張家銨、周永鴻、李天生也來站台，現場超過一千位民眾支持。蔡其昌表示，蔡耀頡長期為在地鄉親在議會發聲，爭取權益及建設，呼籲鄉親續挺，也要支持蔡其昌當市長，為太平帶來更多建設。

蔡其昌說，蔡耀頡對太平相當用心，但也多次抱怨，很多建設盧秀燕不是說沒錢，就是沒能力，是這4年來最大的遺憾，他要與何欣純、蔡耀頡一起聯手，將過去盧秀燕沒能解決的問題，沒帶給鄉親的福利，一項項解決。

蔡其昌向現場鄉親提出這次參選準備的「７道好菜」，包括：國中小營養午餐免費、敬老愛心卡擴大使用、捷運新路線核定、三十里水岸綠廊、4年8千戶社會住宅、市民大道繼續貫穿太平南北、打造銀髮族體健中心2等。

蔡耀頡表示，他今年6月剛經歷腦部手術，之後又確診，競選團隊相當辛苦，代替他服務，他始終記得「13956」這個數字，這是他4年前參選得到的票數，對他來說是極大肯定，他會繼續努力，絕對全力以赴。

蔡耀頡說，過去4年太平進度非常緩慢，相信若讓蔡其昌當市長，一定會有顯著進步，懇請鄉親支持他與蔡其昌，帶給太平鄉親更好的未來。

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