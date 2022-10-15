批無能盧秀燕合體涉貪林姿妙 陳世凱：想用「媽媽」2字逃避監督批判

陳世凱批評，盧秀燕與國民黨終究還是牽起林姿妙的手，全黨挺一人，更暗酸盧秀燕要小雞拉抬自己，結盟女力展開與侯友宜的前哨戰，不如早點落選卸任去做她的總統大夢。（資料照）

2022/10/15 14:03

〔記者林旻臻／台中報導〕國民黨10位女性縣市長候選人昨晚（14日）在台中市首度合體，舉行「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，涉貪遭起訴的宜蘭縣長林姿妙說，選舉期間民進黨人士利用她的名號攻擊盧秀燕。台中市議員陳世凱痛批，市長盧秀燕與國民黨終究還是牽起林姿妙的手，全黨挺一人，更暗酸盧秀燕要小雞拉抬自己，結盟女力展開與侯友宜的前哨戰，不如早點落選卸任去做她的總統大夢。

陳世凱在臉書發文指出，盧秀燕與國民黨堅定為涉貪的林姿妙背書，讓台灣人民看清他們道德價值，已經淪喪到難以形容的地步。盧秀燕稱自己是「媽媽市長」，林姿妙也自稱「媽媽縣長」，想打著「媽媽」兩個字來規避所有人的監督與批判，只要批評她們，就是批評所有媽媽，這兩位無能與涉貪的合體，已經沒有可以形容的字眼。

陳世凱抨擊連問，媽媽會放任狼師欺負傷害自己子女嗎？會輕罰放縱讓虐童虐嬰事件頻傳？會將顧孩子的社會住宅用地賣給財團？會將捷運站址變更到有力人士的土地旁嗎？會放任治安敗壞卻整天四處輔選嗎？媽媽不會這樣，但盧秀燕都會。媽媽都是很疼愛自己孩子的，身為首長更應該愛民如子，可是盧秀燕卻是打著「媽媽市長」的口號，行為舉止卻完全讓大家感覺到可怕、黑暗。

陳世凱也暗酸，「盧秀燕市長忙著跟侯友宜進行黨內前哨戰」，自私的母雞只會叫小雞拉抬自己，就讓他們早日落選卸任，去追求他們的春秋大夢，國民黨10人大合體，遊覽車載成這樣卻來不到1萬人，是成功還失敗的造勢，大家自己評斷。

國民黨10位女性縣市長候選人14日晚間在台中市首度合體，舉行「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法