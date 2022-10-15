盧秀燕全台趴趴跑助選 蔡其昌：選完市長就選正副總統台中市民不能接受

針對盧秀燕趴趴跑到處助選，蔡其昌認為，可能如媒體所言，盧意在總統、副總統選舉，但是，選完市長又立刻選正副總統，台中市民不能接受。（記者張瑞楨攝）

2022/10/15 13:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕繼北上幫國民黨新竹市長候選人林耕仁站台、又與台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安「合體」，競選連任的台中市長盧秀燕（國民黨籍），堪稱台灣趴趴跑，這兩天又預計為北市候選人蔣萬安等人輔選，對此，民進黨台中市長候選人蔡其昌解讀說，盧秀燕是「自己選民不拜託，到處拜託外縣市選民」，「吃碗內看碗外」，是否如媒體所言，盧秀燕佈局的是未來的總統選舉？他強調，選完市長就選正副總統，台中市民不能接受。

盧秀燕全台灣到處輔選，其中，最令人注意的是，盧秀燕於本月8日，到新竹市為國民黨新竹市長候選人林耕仁站台，翌日（9日）又與民眾黨新竹市長候選人高虹安「合體」，還為被指控論文抄襲侵權的高虹安背書說「我個人相信她的專業及學術能力」，包括名嘴、媒體紛紛揣測，盧秀燕意在總統、副總統大位，盧秀燕已嘗試與台灣民眾黨合作，對「藍白合」先行試水溫。

對此，蔡其昌今天（15日）再度質疑說，他自己競選台中市長，一天要跑20多場、演場10多場，很認真向選民拜託，闡述自己理念，「但是我們的市長（盧秀燕），要她留在台中，她說要忙市政，出去外面幫人加助選，與國民黨候選人合體，她的時間卻很多，自己的選民不拜託，到處拜託外縣市的選民，這個就是盧市長對這場選舉的態度」。

至於盧秀燕到處輔選，甚至與民眾黨候選人「合體」之因？蔡其昌分析說，是否如媒體所言，盧秀燕是「吃碗內、看碗外」，參選的是台中市長，卻是在佈局半年後的總統、副總統選舉（國民黨總統、副總統預計明天中提名）？如果盧秀燕不是真的想要當台中市長，她就去選總統、副總統，台中市長就由蔡其昌為市民服務。

蔡其昌還強調，盧秀燕「現在在選台中市長，眼中卻一直想著總統、副總統選舉，到處跑，不願意在台中，選完市長，立刻就要選正副總統，這個是台中市民不能接受，也是對市民不負責任的表現」。

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