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    盧秀燕指蔡政府假公濟私攻擊對手 蔡其昌反擊：亂抹黑敗壞選風

    蔡其昌質疑盧秀燕，以「媽媽市長」自居，卻是亂抹黑、栽贓造謠，不是對台中的小孩應有的民主示範。（記者張瑞楨攝）

    蔡其昌質疑盧秀燕，以「媽媽市長」自居，卻是亂抹黑、栽贓造謠，不是對台中的小孩應有的民主示範。（記者張瑞楨攝）

    2022/10/15 13:03

    〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨昨天（14日）造勢晚會中，台中市長候選人盧秀燕指控總統蔡英文，「中央政府不要濫用國家資源假公濟私攻擊跟你們競選的人（指國民黨候選人）」，民進黨台中市長候選人蔡其昌反擊說，盧秀燕要指控別人之前，要拿出證據，做不實的指控，沒有證據，就是抹黑、敗壞選舉風氣，盧秀燕自居是「媽媽市長」，卻是抹黑指控、栽贓造謠，這不是對台中孩子應有的民主示範。

    蔡其昌今天（15日）上午參加競選連任議員鄭功進等人主辦的「幸福親子藝文季、小丑劇團《海洋歷險記》」時，對盧秀燕質疑總統蔡英文之言，他反問，「到底誰在操控網軍？妳（盧秀燕）要指控別人操控網軍，妳的證據在哪裡，沒有證據就是抹黑，抹黑就是選舉最惡質文化之一」。

    他強調，選風不好，就是有人喜歡亂抹黑，「媽媽」不會敗壞台中的選風，不會亂抹黑，「媽媽」只會包容、體貼，但希望號稱「媽媽市長」的盧秀燕，卻不是如此。

    蔡其昌說，亂抹黑別人，不斷指控別人、造謠栽贓，不是對台中的孩子應有的、好的民主示範，盧秀燕指控別人之前，要拿出證據，「我們不希望這種謾罵、抹黑、栽贓，一直不斷在台中選舉中出現」。

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