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    盧秀燕還沒講民眾已離場回家 蔡其昌點出背後原因

    針對國民黨昨天造勢晚會，盧秀燕還沒講話，台下觀眾紛紛離場，蔡其昌比喻說，這種動員宛如「吹口哨壯膽」。（記者張瑞楨攝）

    針對國民黨昨天造勢晚會，盧秀燕還沒講話，台下觀眾紛紛離場，蔡其昌比喻說，這種動員宛如「吹口哨壯膽」。（記者張瑞楨攝）

    2022/10/15 12:06

    〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨昨天晚間（14日）在台中市太平體育場，舉辦「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，尷尬的是，國民黨主席朱立倫才剛開講，台中市長盧秀燕甚至還沒講話，台下觀眾紛紛離場回家，對此，民進黨台中市長候選人蔡其昌說，「這就是國民黨動員的結果」，「行政動員不能獲得民心」，他強調，這種動員宛如「吹口哨壯膽」，這也就是會出現主角盧秀燕尚未講話，人就開始離開的尷尬場面之因。

    昨天國民黨晚會中，出現的尷尬場景，是演講台上主持人高喊「盧秀燕當選」、「國民黨全壘打」，國民黨主席朱立倫正要致詞開講時，台下已有不少人離席，之後盧秀燕壓軸演說時，觀眾離場人數更多。

    對此，蔡其昌評論說，這就是國民黨動員的結果，參加的人可能是被動員，也可能因盧秀燕是現任市長，掌握行政權，如果不來，「萬一被秋後算帳怎麼辦？」，就像他成立後援會，許多人被施壓，告訴他：「沒辦法，盧市長的場子，一定要去，但票會投給蔡其昌」，這些參與者內心不認同盧秀燕，露個臉就趕著離開。

    蔡其昌強調，這種動員、或行政動員，不能獲得民心，這種動員都只是「吹口哨壯膽」，這也是昨天出現上述尷尬場面的原因，也呈現民心向背。

    台中市長候選人盧秀燕昨天首場大型造勢晚會，許多民眾提前離開。（資料照）

    台中市長候選人盧秀燕昨天首場大型造勢晚會，許多民眾提前離開。（資料照）

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