便宜行事被開單！嗆警「比土匪還土匪」 堆高機司機判拘役

呂姓男子駕駛堆高機因未按規定申請通行證被開單，他嗆警「比土匪還土匪」，被依妨害公務送辦，台中地院判他拘役，得易科。（資料照）

2022/10/15 00:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市呂姓男子今年4月駕駛堆高機行經工業區時，因未按規定申請通行證被攔下開單，他氣得當場飆罵還嗆警「比土匪還土匪」，結果被依妨害公務送辦，案件審理時他辯稱，對著空氣講給自己聽，沒有罵警察的意思，但法官不採信仍判拘役，得易科。

警方表示，堆高機、怪手等動力機械作業機具，移動必須以車輛載送，並申請臨時通行證，尤其是堆高機車頭有兩根牙叉，行駛在馬路上，對其他用路人造成危險，過去就發生多起車禍案例，因此若未依規定請領臨時通行證，不得行駛於道路上，可依違反道路交通管理處罰條例第32條，處3000元至9000元罰鍰。

判決指出，今年4月13日上午8時許，59歲呂男駕駛堆高機行經台中工業區的工業區二十二路、五權西路時，因未依規定申請臨時通行證，遭員警攔查後依法開單舉發，但呂不滿被告發，接下舉發單時當場辱罵「幹」、「比土匪還土匪」等語，警方認定妨害公務，依法送辦。

而案件審理時，呂男雖坦認有講出上述字眼，但辯稱是對著空氣罵給自己聽，並不是在罵警察，台中地院審結，不採信呂男辯詞，仍認定構成侮辱公務員罪，判拘役25天，得易科2.5萬元，可上訴。

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