尷尬！國民黨女將台中合體 朱立倫正要演說群眾紛紛散場…

國民黨台中市長候選人盧秀燕與黨籍女性縣市長候選人合體，舉辦大型造勢晚會「十全十美女力挺台灣」，黨主席朱立倫上台致詞。（記者廖耀東攝）

2022/10/14 22:51

〔記者林旻臻／台中報導〕國民黨今晚（14日）在台中市太平體育場舉辦「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，國民黨主席朱立倫也為合體10位女性縣市長候選人站台，不過，他正要發表演說時，不少人紛紛從後台離席，甚至沒有聽後續台中市長盧秀燕的壓軸演說。

盧秀燕競選總部說，盧秀燕首場大型造勢活動舉辦地點太平體育場，也是盧秀燕4年前首次競選市長的首場造勢場地，象徵不忘初衷、始終如一的精神，10位女性縣市長候選人首次合體、齊聚台中，更象徵女力崛起、守護台灣，希望由盧秀燕帶起「溫柔、守護、扎實」的女力執政風格，從台中發揚到台灣其他縣市，凸顯女力「挺台灣」、女性縣市長「力挺台灣」的使命。

活動由彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙、高雄市長候選人柯志恩、南投縣長候選人許淑華、嘉義縣長候選人王育敏等人一一致詞，再與朱立倫、盧秀燕大進場，朱立倫、盧秀燕先後發表演說。

不過，前台氣氛正熱，高喊「盧秀燕當選」、「國民黨全壘打」，朱立倫終於要開始致詞時，不少民眾卻默默從後台離席回家，沒有繼續聽盧秀燕的壓軸演說。

台中市長參選人盧秀燕首場大型造勢晚會「十全十美女力挺台灣」，台上講者尚未致詞完，支持者陸續離場。（記者廖耀東攝）

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