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    首頁　>　臺中市

    中市增購150輛電動機車 清潔隊電動機車數六都最多

    盧秀燕坐上清潔隊電動機車，強調公務車輛使用低污染運具。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕坐上清潔隊電動機車，強調公務車輛使用低污染運具。（記者蔡淑媛攝）

    2022/10/14 22:10

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕年底選戰倒數，市長盧秀燕爭取連任，4年前政見「市長換新，空氣換新」遭外界批抨跳票，市府強調藍天白雲行動計畫持續改善空污，今年度編列1200萬元，購置150輛電動機車，提供給第一線清潔隊公務使用，盧秀燕今強調預估每年可減少碳排約52.5公噸及節省126萬元油料費，也讓清潔隊公務電動機車數達到276輛，六都最多，明年也已編列預算將再添購150輛電動機車。

    中市布建電動車充、換電站，打造友善電動車環境，目前電動汽車充電站622站、機車充電站757站、機車換電站628站，數量在六都中均名列前茅。環保局長陳宏益表示，市府透過各種努力，鼓勵民眾一起響應綠能，共同攜手守護地球，期望落實公務車輛使用低污染運具，以達到2030年公務車全面電動化的目標。

    盧秀燕表示，為加速落實淨零碳排轉型，市府以身作則，也採取全國最高補助，獎勵民眾換發機車，今年度總計編列1.2億元推動淘汰二行程機車、老舊機車換購電動二輪車、新購電動機車等多元補助方案，一般民眾換購電動機車最高補助2萬元、中低收入戶換購電動機車最高補助4萬元，此外充換電站目前數量也是全國數一數二。

    環保局指出，環保局自2005年起首先採用電動機車執行道路清掃、髒亂清除、環境巡檢及拆除小廣告等各類環境維護工作，目前全市27個清潔隊計有126輛電動機車，考量目前換電式電動機車續航力較高，可騎乘較遠距離等優點，今年再新購150輛換電式電動機車，總計達276輛。

    盧秀燕表示，為加速落實淨零碳排轉型，市府以身作則，也採取全國最高補助，獎勵民眾換發機車。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕表示，為加速落實淨零碳排轉型，市府以身作則，也採取全國最高補助，獎勵民眾換發機車。（記者蔡淑媛攝）

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