國民黨女力台中合體 許淑華高喊：走到哪都是國民黨執政

國民黨女力台中連線，南投縣長候選人許淑華盼選民支持，讓國民黨不只女力縣市長全壘打，更要支持所有提名縣市長候選人，讓國民黨開出紅盤。（擷取自盧秀燕臉書）

2022/10/14 23:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕選舉倒數，尋求連任的國民黨台中市長候選人盧秀燕今晚與國民黨提名女性縣市長候選人合體，舉辦「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會。南投縣長候選人許淑華盼選民支持，讓國民黨不只女力縣市長全壘打，更要支持所有提名縣市長候選人，讓國民黨開出紅盤，「走到哪都是國民黨執政的地方」，這也是國民黨要給台灣這土地留下的最好的貢獻。

許淑華指出，南投是大自然送給台灣最好的瑰寶，有勤奮的人民、豐厚農作物、觀光舉世聞名，更有手工藝、陶藝等，南投在幾任國民黨縣長主政下，展現大家都看到的進步。

許淑華說，未來她會「立足台中、放眼中部」，除馿聯手台中，也盼串連國民黨其他執政縣資源共享，今天國民黨提名的10名女性縣市首長候選人南北到台中連線，希望大家支持讓國民黨開出紅盤，不只支持女力縣市長，也支持其他男性縣市長候選人，「未來走到哪都是國民黨執政的地方」，都是幸福城市，這也是國民黨要給台灣這土地留下的最好的貢獻。

尋求連任的彰化縣長候選人王惠美說，她是3個子女的媽媽，她是「媽媽縣長」，以媽媽角度設法讓鄉親在彰化安居樂業，希望選民支持國民黨提名最接地氣的女性縣市長候選人，「有2022才有2024」。

同樣尋求連任的雲林縣長候選人張麗善說，她致力引進科技讓農業大縣轉型，盼外漂的青年能返鄉落地生根、照顧長輩，雲林已翻轉，但日前總統蔡英文指稱雲林沒有進步，那是她看到的是昔日民進黨在雲林執政下的成績，雲林已大不相同。國民黨女性執政的縣市均讓大家對女性執政有信心，呼籲大家支持國民黨提名10名最優秀的女性。

台中市長候選人盧秀燕首場大型造勢晚會「十全十美女力挺台灣」，國民黨主席朱立倫與同黨十位女性縣市長候選人一同高舉手，和台下支持者揮手致意！（記者廖耀東攝）

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