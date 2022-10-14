批綠營利用她攻擊盧秀燕 林姿妙籲選民全力相挺

出席台中市長參選人盧秀燕首場大型造勢晚會「十全十美女力挺台灣」，宜蘭縣長參選人林姿妙上台致詞。（記者廖耀東攝）

2022/10/14 22:24

〔記者林旻臻／台中報導〕國民黨10位女性縣市長候選人今晚（14日）在台中市合體，「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，尋求連任的宜蘭縣長林姿妙說，選舉期間，民進黨人士利用她的名號攻擊盧秀燕，但盧秀燕對台中的努力，大家有目共睹，大家一定要全力相挺。

花蓮縣長徐榛蔚致詞先介紹，丈夫傅崐萁出身台中市寶覺寺佛腳下，而國民黨重視女力，在台中舉辦女性候選人造勢晚會。她說，許多花蓮人都會到台中唸書、成家立業，請台中人多多照護花蓮人。

徐榛蔚說，台中是西台灣的中部，花蓮是東台灣中部，兩地要做親戚，讓國道6號接起來，打通台灣任督二脈，讓兩地2小時就能抵達。許多花蓮人也會到台中唸書、成家立業，請台中人多多照護花蓮人。

徐榛蔚說，今年303全台大停電，台電說2025年台灣跳電頻率會越來越高，7月18到22日連續幾天，台北、桃園、新竹高雄都停電，國家依然故我，電力政策根本錯誤，這樣強辯的中央政府就該下台，所以，今年9合1選舉為2024年大選關鍵的前哨戰，大家要團結，「要贏回我們的幸福，贏回我們的國家，贏回台灣的太平盛世，就看這一次。

林姿妙說，選舉一到就有各種抹黑栽贓，大家都說這是什麼社會，尤其這段時間民進黨人士用她來攻擊盧秀燕，但盧秀燕對台中的努力，大家有目共睹，大家一定要全力相挺。而她在這段時間簡單做人、認真做事，也謝謝大家給她力量，希望大家共同團結，相信台灣一定會更好。

林姿妙說，全國地熱發電最成功就在宜蘭縣，未來不會欠電、欠水，她入主宜蘭縣政府後，科學園區也已經滿租，希望高科技、低污染產業可以進駐宜蘭，這片好山好水好土地，希望鄉親繼續給予機會大力支持，未來4年攜手一同「勇敢起飛，敬好宜蘭、敬好台中、敬好台灣」。

台東縣長饒慶鈴則是先與現場民眾一起合唱沈文程的《來去台東》，邀請大家到台東玩，參加10月底池上秋收音樂季、全國原住民音樂祭、11月國際衝浪賽。

饒慶鈴提到，去年9月20日，中國大陸暫時禁止進口鳳梨釋迦，台東1萬5千公頓鳳梨釋迦頓時不知如何處理，感謝國民黨各縣市朋友，包括金門、澎湖跨海相挺，向農民認購，而台中市就是認購最多的團購王，謝謝媽媽市長盧秀燕，我們的媽媽市長，對台東伸出援手。

饒慶鈴呼籲，當大家團結在一起，力量就無比大，拜託民眾給他們機會，讓十全十美女性縣市長候選人，拚出全壘打。

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