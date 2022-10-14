蔡其昌盧秀燕場同場交鋒 工具機公會大會充滿火藥味

盧蔡致辭交鋒，針對台中會展中心，盧秀燕強調在她任內動工「唯有開工才是真的！（記者蔡淑媛攝）

2022/10/14 20:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕底年選戰倒數！台中市長候選人盧秀燕、蔡其昌同場參加台灣工具機暨零組件公會會員大會充滿煙硝味，台中國際會展中心成為角力焦點，蔡其昌致詞表指前市長林佳龍爭取中央經費，他如果當市長會快速完工並恢復林規畫的4千個攤位，盧秀燕則說唯有開工才是真的，分兩期共5千個攤位，雙方你來我往各各提政見留人才與減稅，爭取現場企業支持，卯足全力。

盧秀燕與蔡其昌同場與會先禮後兵，見面時都點頭致意，隔著公會理事長許文龍分座兩側，許文龍致致辭時先向盧秀燕抱怨台灣國際五金工具博覽會正在烏日會展中心展覽，「聽說訂單很多，攤位小一點」還詢問現場會員「會不會」、「市長在這邊」，當場要求市長候選人任內完成兩期會展中心工程，點燃戰火。

蔡其昌先被邀請致辭，一開始就笑著開嗆「以為市長先致辭，這是為什麼要選市長，選上後能在後面致辭！」再展現與許文龍好交情，致謝疫情時幫大家解決問題，而他也都幫忙到，話鋒一轉提及市政一棒接一棒，林佳龍從中央爭取預算興建台中會展中心，交接給盧市長動土，一旦自己有機會擔任市長一定快速興建完成並恢復林市長規畫的4千個攤位，滿足業界需求，同步完對周邊服務體系，最後再提城市缺工要留住年輕人才，重申中小學午餐免費、社宅、捷運等政見，

盧秀燕則是感謝許文龍帶領廠商成立口罩國家隊及工機具廠商創造台中經濟，也再強調自己政績任內台中評比拿下10項全國第一，再指會展中心計畫了20年要蓋一直沒蓋，最後在她任內動工「唯有開工才是真的！」強調第1期總預80、90億，市府全額編列「因為沒外援、不能等！」工程7月上樑，明年硬體結構完工，二○二五年開幕營運，還說原來就規畫5千個攤任，第1、2期各半，「許理事長叮囑，我保證請放心，第1期能開工，二期一定會做，最後不忘回馬槍暗酸蔡其昌「台中市沒有工具能幫大家」，但能輕稅減政，降低地價稅是六都唯一大幅減稅。

不過盧、蔡兩人在致辭最後都不忘強調愛台中市，蔡其昌說，不管未來市長是誰，希望城市變好，台中要加油！盧秀燕則說，台中市我們的厝，市民是家，身為家長，希望能富裕繁榮發展。

盧蔡兩人致辭交鋒，台中國際會展中心成為角力焦點，雙方針對企業再提政見。（記者蔡淑媛攝）

灣工具機暨零組件公會會員大會，盧秀燕身為市長留到最後最大合影。（記者蔡淑媛攝）

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