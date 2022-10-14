中火傳工安意外偷復工、工人飲酒互毆 台電出面澄清

台中火力發電廠燃氣機組新建工程9月29日發生工安意外，遭勒令停工調查。（資料照）

2022/10/14 16:48

〔記者林旻臻／台中報導〕台電台中火力發電廠燃氣機組新建工程傳出工安意外，卻在勒令停工期間私自復工，還傳出工人飲酒互毆事件。台電中部施工處經理黃文智表示，停工期間區域皆有警示匡列，無私底下繼續施工情事，另外，協力商領班與技術工曾發生口角，現場的工程師有上前制止，無廠區內飲酒互毆情事發生。

有民眾在《記者爆料網》爆料，10月7日中火燃氣機組新建工程，一輛鑽孔機行經施工孔洞翻覆，波及旁邊的吊車，導致吊車傾倒，疑似人為疏失，遭勒令停工調查。但施工單位未提交復工計畫，私底下在10日擅自復工，12日還發生領班和工人在廠區內飲酒互毆，其中一名領班遭控傷害罪，離譜狀況令人質疑管理階層螺絲鬆了。

黃文智回應，該工程是在9月29日發生鑽機移機過程翻覆損及吊車事件，勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心隔日派員通知施工單位中鼎公司，勒令營建機械移機作業，軟弱地質地區範圍警示匡列停工。中鼎公司於10月7日提出復工申請，目前正待審核中，並無私底下繼續施工情事。

另外，園區內在12日發生中鼎公司協力商領班與技術工發生口角，由中鼎公司現場工程師當場制止，請雙方皆離開廠區冷静，並無廠區內飲酒互毆情事發生。

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