林靜儀批盧秀燕換電動公車速度慢 市府：倍增目標已達成

林靜儀認為，台中市這4年因盧秀燕被按下暫停鍵，捷運、縣區鐵路高架沒進度、空汙改善還退步，再暫停4年，絕對會成為台灣後段班城市。（資料照）

2022/10/14 14:13

〔記者林旻臻／台中報導〕空污是台中市經常被討論的議題，市長盧秀燕也曾主打「市長換人，空氣換新」的競選口號，立委林靜儀今天（14日）在臉書發文表示，減少移動式污染源是改善空氣品質的重要工作，但盧秀燕任內，只汰換增加90台電動公車，捷運及縣區鐵路高架等大眾運輸建設遲無進展，呼籲民眾再忍耐2個月，讓民進黨台中市長參選人蔡其昌來幫台中趕進度。市府回應，台中市已完成電動公車倍增目標，將持續鼓勵業者積極將柴油公車汰換為電動公車，逐步提升台中市電動公車比例，呼籲外界勿以訛傳訛。

林靜儀表示，她在台中住了20年，又有嚴重的過敏體質，早在2012、2013年，就發現台中冬天的空氣品質非常糟，當時她提醒許多朋友、病患，很多人以為只是霧霾，2015、2016年中央到地方政府全面檢討各種空汙改善措施與機制，2017、2018年，明明空汙已經開始改善，卻反而因為政治操作，好像台中空汙是突然跟著民進黨籍市長噴出來一樣。

林靜儀指出，捷運、火車對在城市生活弱勢、高齡與年輕人來說，是降低移動門檻的重要建設，大眾運輸工具改善更是降低移動污染源非常重要的工作，因為汽機車、公車所排放的PM2.5，距離孩子、婦女、人群更近，也更難被風帶走。

林靜儀批評，她對於盧秀燕市長的大眾運輸系統建設非常生氣，本來要蓋捷運，卻變成柴油的偽BRT公車，排放更多廢氣，前市長林佳龍任內將高污染公車汰換為無污染的電動公車，從胡志強時期僅10台，變成150台，4年內增加15倍，結果盧秀燕市長上任至今，只汰換增加了90台。

林靜儀認為，台中市這4年因盧秀燕被按下暫停鍵，捷運、縣區鐵路高架沒進度、空汙改善還退步，再暫停4年，絕對會成為台灣後段班城市。

針對外界傳聞，盧秀燕曾提電動公車數量要增加到200輛，4年過去連一半都做不到？市府回應，台中市電動公車數量由原先盧秀燕上任前的145輛，成長至今年9月底，已有240輛電動公車上路服務，另尚有115輛電動公車已獲中央單位核定，各市區客運業者已下訂單等候交車領牌中，台中市電動公車數已達355輛。

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