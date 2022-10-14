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    罕見！「愛情詐騙」老哏再進化 退休女師慘變車手....面交遭活逮

    警方當場逮捕吳姓女車手，驚覺她也是愛情詐騙的被害人。（警方提供）

    警方當場逮捕吳姓女車手，驚覺她也是愛情詐騙的被害人。（警方提供）

    2022/10/14 14:36

    〔記者許國楨／台中報導〕「愛情詐騙」老哏再進化，連車手都從被害人中招募！自稱外籍機師騙徒同時間透過網路與台中兩名女性長者交往，待兩人均踏入「愛情陷阱」，慫恿其中一名吳姓退休女老師，向另名8旬老婦以借貸為名義，面交拿取15萬元現款，埋伏警方當場逮人，訊後將吳女依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    經查，該名65歲的吳姓退休女老師，也是身陷愛情詐騙的被害人，並為愛情鋌而走險，上月底接獲誆稱外籍機師的詐團指示，出面向另名掉入網路愛情陷阱的8旬汪姓老婦拿取15萬元現款，由於老婦先前已有類似被騙紀錄，其王姓女兒立即向轄區第二分局育才派出所報案。

    王女表示，母親遭感情詐騙，已至銀行提領15萬元，並與車手吳姓女子約定交付款項，她得知立即撥打電話「警告」吳女告知「我已經報警了」、「所以妳要去拿妳就等著進警局」，不料吳女仍不罷休，竟另與母親改約時間拿錢，案經該所員警陳琪丰、莊明霖到場埋伏，當場逮捕出面拿錢的吳女，順利保住汪老太太的老本。

    經查，汪老太太是在交友軟體WhatsAPP認識自稱外籍機師「William」，對方誆稱因戰爭受傷住院需要錢等語騙取同情心，並請她將錢交給他的友人「吳老師」，老太太聽信對方說詞，果真從銀行提領了15萬元，並與「吳老師」取得聯繫後，約定於住家附近「給錢」，且吳老師寫了一張假借據，謊稱與老太太是朋友間借貸關係，企圖規避刑責。

    所幸警方及時在交付款項攔阻成功，並告知老太太，詐團通常在網路上先加好友後，照三餐噓寒問暖，讓被害人覺得遇到真愛，後再謊稱受傷、生病等話術，要求被害人幫忙，老太太這才才恍然大悟，因年紀大了身邊想要有人陪伴，卻因此差點將退休老本白白送人。

    第二分局呼籲，網路資訊十分發達且個資不易保密，若接到陌生網路交友等訊息、陌生人與你攀談，都要提高警覺，尤其是對方找名義要求匯款、轉帳到陌生帳戶，切勿受騙上當，若有接到相關訊息，請撥打165反詐騙專線，或至附近派出所請求警方協助。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方及時保住老太太的15萬元。（警方提供）

    警方及時保住老太太的15萬元。（警方提供）

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