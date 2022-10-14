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    偉士牌A倒山葉機車當沒事離開 男騎士被依肇逃開罰

    廖男在騎樓騎車不慎撞倒另輛山葉機車。（民眾提供）

    廖男在騎樓騎車不慎撞倒另輛山葉機車。（民眾提供）

    2022/10/14 13:10

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓男子月初騎車時，不慎擦撞另輛停放騎樓機車造成倒地，但廖男僅下車扶起機車後即當沒事離開，車主不甘機車受損報案，警方調閱現場監視器發現有近兩小時的時間誤差，回推後再仔細比對多組路口監視器，終鎖定廖男機車通知到案，依肇逃開出罰單，也還給車主一個公道。

    台中市第五分局交通分隊員許朝翔，3日獲報處理崇德路上一起機車停放騎樓遭毀損案，鄭姓車主說，前一天傍晚將要價十多萬的山葉機車停放在此，當天要牽車發現損傷，報警討公道；許員著手調查，先請附近店家協助調閱監視器檢視，發現是一名騎乘偉士牌騎士在騎樓騎車，左側車身碰撞山葉機車前車頭造成車輛向左傾倒。

    而肇事騎士僅將倒地機車牽起後就離開，許員雖有初步線索但無車牌號碼，僅知肇逃者特徵為紫色安全帽及白色偉士牌機車，但下載警方相關路口監視器影像時，發現與店家監視器有時間差，再度回現場確認，落差足足快了將近2小時，為確保時間正確，幸於30公尺外找到大樓監視器拍攝到肇事者，但仍無車牌號碼畫面。

    有了正確肇事時間，許員逐一過濾周遭監視器，除確認後續行走路線，還回推肇事者在肇事地點前的路線，比對了8組路口監視影像後，成功調到肇事機車車牌號碼，7日連繫廖姓男子到案說明，他坦承是肇事駕駛，解釋當時碰撞後將倒地車輛牽起，感覺沒事就離開，沒想那麼多，所以未依流程處理。

    警方表示，事故發生後沒有自行研判肇責的權利，一旦未報警處理即離開，可依違反道交條例告發，開罰1000元至3000元，吊扣駕照1至3個月；分局長林沐弘嘉許同仁用心追查肇逃案件，也呼籲民眾不問駕駛何種車輛，請務必小心駕駛，萬一發生車禍碰撞不要心存僥倖，留於現場釐清肇事責任，共同維護道路交通安全秩序與順暢。

    廖男扶起倒地機車後即離去，吃上肇逃罰單。（民眾提供）

    廖男扶起倒地機車後即離去，吃上肇逃罰單。（民眾提供）

    警方仔細過濾路口監視器，終於鎖定肇事機車及廖男。（民眾提供）

    警方仔細過濾路口監視器，終於鎖定肇事機車及廖男。（民眾提供）

    廖男的偉士牌機車。（民眾提供）

    廖男的偉士牌機車。（民眾提供）

    鄭男的山葉機車。（民眾提供）

    鄭男的山葉機車。（民眾提供）

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