台鐵海線通車百週年 中市府推鐵道、iBike低碳小旅遊

追分車站是海線特色車站之一。（記者張軒哲攝）

2022/10/14 10:40

〔記者張軒哲／台中報導〕今年適逢台鐵海線鐵路通車百週年，台中市政府與台鐵局十月舉辦「台鐵海線百年慶祝活動」，市府觀旅局搭配鐵道議題規劃「海線雙鐵小旅行遊程」，邀請各地旅客透過鐵路及iBike串遊，體驗海線人文風情。此外，市府文化局亦於10月前於沿線分別辦理古蹟車站導覽、鐵道相關講座及書展等系列活動，共同推廣海線鐵路歷史文化。

台中追分、日南2座百年古蹟木造車站外，歷史建築清水車站是海線第一座磚造車站，大甲車站則是海線面積最大的車站，站房屋頂六個連續三角型特殊外觀經常吸引不少遊客朝聖。

觀旅局長韓育琪表示，海線鐵路可以說是在地民眾共同回憶，火車串聯起南北運輸，串聯起人與人之間的溫度，也串聯起過去與未來，海線全線於西元1922年正式通車至今剛好百年，為響應百年盛事，活動以懷舊、復古主題營造，帶領大家感受台鐵海線百年風華。

韓育琪指出，海線觀光資源豐碩，包含宗教文化、海洋生態及遊憩亮點等，因此搭配海線鐵道百週年議題，觀旅局規劃了4條「海線雙鐵小旅行」一日、二日推薦遊程供遊客參考，遊客自行搭配大甲鎮瀾商圈、清水紫雲巖與五福圳自行車道等，遊客可利用鐵路及iBike電輔車串遊，鼓勵各地旅客到台中海線進行低碳旅遊。

觀旅局表示，活動由經發局、文化局、交通局及觀旅局共同合作，以台鐵海線百年為主題推出一系列活動，10月30日前亦邀請知名講師分別於烏日、大甲、清水圖書館舉辦鐵道文學講座，並於海線8個圖書館舉辦為期一個月的「驛遊未盡‧海線的歲月軌跡」書展，讓民眾深入瞭解車站故事及鐵道文學。歡迎遊客把握台鐵海線百年慶系列活動，安排旅程串遊海線，乘著台鐵海線列車來一趟低碳人文之旅。

台中海線風光優美，適合搭火車親子遊。（記者張軒哲攝）

大甲鎮瀾宮旁的蔣公路夜市小吃林立。（記者張軒哲攝）

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