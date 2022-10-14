盧蔡都拉攏... 中市議員王朝坤參選資格生變？ 他親回：烏龍

無黨籍議員王朝坤（左）強調有信心參選資格不受影響，圖為他和盧秀燕合照。（資料照，盧秀燕總部提供）

2022/10/14 07:11

〔記者唐在馨／台中報導〕中央選委會今天將開會確定各直轄市議員的參選資格，但此時台中政壇卻盛傳豐原及后里選區無黨籍重量級議員王朝坤可能因違反農會法判緩刑4年而被取消參選資格，但王朝坤本人則說：「如果會被取消資格，我現在為什麼還能當議員」？這一切都是烏龍傳聞。

藍綠政壇昨天開始盛傳，王朝坤在108年因農會選舉，涉及違反農會法判緩刑4年，如果仍在緩刑期間，就不能參加直轄市議員選舉，中選會今天會開會討論，他應該會被取消資格。

而因為豐原后里選區這次參選者爆炸，王朝坤是現任議員，但因為是無黨籍，也分別和藍綠保持等距關係，日前盧秀燕及蔡其昌也都分別參加他的競總成立大會，如果真的被取消資格，無異會直接衝擊地方選舉。

王朝坤本人今天受訪則表示，他也聽到這個傳聞，覺得很烏龍，他說，登記時有確定可以登記也可以參選，違反農會法的部份也已付出代價，如果不能參選下屆議員，為何他現在還在當議員？根本是矛盾，他相信今天中選會開完會就可以確定他的參選資格。

事實上，據了解相關法令人士表示，王朝坤雖違反農會法被判緩刑，但並未被裭奪公權，仍具有參選及當選資格，但如果王朝坤要參加農會相關選舉就不可以。但是否確定如此？台中市選委會說，因為資格審定由中央認定，要由中央今天開會後才確定。

無黨籍議員王朝坤（左）備受藍綠陣營重視，他強調有信心參選資格不受影響，圖為他和蔡其昌合影。（蔡其昌競選總部提供）

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