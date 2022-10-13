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    警備車開進富春國小 學童駕駛座體驗視野死角直呼可怕

    警備車開進富春國小校園。（富春國小提供）

    警備車開進富春國小校園。（富春國小提供）

    2022/10/13 22:45

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市富春國小為加強學生對「大型車內輪差與視野死角」潛在危險認知，今天特別邀請台中監理站蒞校舉辦體驗活動，台中市警察局也配合將警備車開進校園，讓學生親自坐上駕駛座，實際體驗駕駛者看不到的視角，從中瞭解大型車對生命財產安全的潛在威脅。

    富春國小六年一班學生廖恩柔說，雖然學校也曾經利用影片宣導過內輪差，但實際坐上大型車駕駛座，發現真的看不見位在視野死角的摩托車時，心裡真的很震撼。原來只要大型車轉彎時，司機一個不小心，內輪差與視野死角真的就會造成不可挽回的傷亡。

    四年級學生林姿廷則說，在校園開大型車是一件十分新鮮又很酷的事，但騎車在大型車旁邊，很可能被氣流捲進車底下，好可怕!所以看到大車一定要遠離，不然可能變成新聞裡可憐的車禍受難者，讓家人傷心。

    三年二班學生湯祐誠則說，透過這次機會才了解，原來過馬路先看向左邊，高舉左手揮一揮，再看向右邊並舉起右手，是為了讓來車可以注意到正在穿越馬路的小朋友。以後上下學過馬路的時候，一定會記得確實做到，好好保護自己的生命安全。

    經過一連串的體驗與實作活動，許多學童都知道「看到大車要遠離，左看右看揮揮手」自我保護；校長秀櫻希望「大型車內輪差與視野死角」的概念能透過孩子影響家人，彼此多一份用心，行路安全更有保障。

    小朋友坐在大客車駕駛座上，體驗「大型車內輪差與視野死角」的潛在危險。（富春國小提供）

    小朋友坐在大客車駕駛座上，體驗「大型車內輪差與視野死角」的潛在危險。（富春國小提供）

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