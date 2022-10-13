烏日造勢推政見 蔡其昌：打造流行音樂中心帶動觀光

民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚（13日）與立委林靜儀（右）、市議員張家銨（左）等人，在烏日區玉闕朝仁宮舉辦市政說明會。（記者林旻臻攝）

2022/10/13 22:11

〔記者林旻臻／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今（13日）晚與立委何欣純、莊競程、林靜儀、市議員張家銨，在烏日區玉闕朝仁宮舉辦市政說明會，現場聚集150位在地鄉親。蔡其昌表示，烏日有高鐵、台鐵還有捷運，是台中最有發展潛力的地區，未來若當上市長，一定會好好規劃在烏日打造流行音樂中心，帶動地方發展，也請民眾支持肯努力、會做事的他當市長。

蔡其昌說，當市長就是要知道市民需要什麼，他提出國中小營養午餐免費，就是希望在房價、物價不斷漲價的時候，能替市民協助養育孩子，減輕經濟負擔，營養午餐搭配在地採購，也可以增加台中農民收益。敬老愛心卡方面，許多長輩都反應很難用，他承諾將擴大使用範圍。

蔡其昌表示，台中槍擊案、虐童案頻傳，他身為3個孩子的父親，對治安感到憂心，盧秀燕自稱為「媽媽市長」，應該要發揮同理心，但盧秀燕當市長後，經常缺席治安會報，在全國各縣市的市政滿意度也吊車尾，排名第17，連涉嫌貪污的宜蘭縣長林姿妙都有15名，盧秀燕4年前說「市長換人，空氣換新」，但林佳龍時期台中空氣品質排全國第11名，現在沒進步至少也要維持，居然還退步到第12名，實在很落漆，大家已經給過機會，若這次選舉投給盧秀燕，台中還是不會改變。

鐵路方面，從大慶車站到烏日車站就從高架變成平面，造成民眾交通不便，這段僅3.7公里的高架化建設在林佳龍時期就已承諾會進行，中央也同意，錢都準備好了，唯獨盧市府不願出錢，讓在地鄉親等超過20年。捷運方面，中捷藍線被高雄捷運黃線超前進步，當時還是高雄市前市長韓國瑜在任期間，陳其邁接手後加速推動，如今高捷黃線綜合性評估已經通過，著手進行細部規劃，中捷藍線還是沒動靜。

蔡其昌說，烏日擁有廣大腹地可以整頓發展，他政見之一就是打造30公里水岸綠廊，同時也要善用烏日有高鐵、台鐵和捷運的交通機能，打造流行音樂中心，帶動觀光。

蔡其昌表示，城市競爭是無聲無息的，要努力推動，他承諾會在4年內讓藍線動工，同時核定另4條捷運路線，讓中捷路網成形，並重申推動4年8千戶社宅、增設公托等政見。距離選前尚有40幾天，他呼籲民眾選擇願意與中央合作的人當市長，協助固票、拉票，一起讓台中越來越好。

蔡其昌（右）說，烏日擁有廣大腹地可以整頓發展，他政見之一就是打造30公里水岸綠廊，同時也要善用當地的交通機能，打造流行音樂中心，帶動觀光。（記者林旻臻攝）

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