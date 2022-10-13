台中太陽餅文化節10/15登場 限定商品優惠買一送一

「台中太陽餅文化節」將本周末在文心森林公園熱鬧登場，共有65個攤位。（市府提供）

2022/10/13 20:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「台中太陽餅文化節」將本周末在文心森林公園熱鬧登場，共有65個攤位，好餅、好禮、好茶，應有盡有，今年依往例推出限定商品買一送一的好康優惠，以及現場消費滿500元摸彩抽獎活動，市府也再度與南投魚池鄉公所攜手，結合台中糕餅伴手禮與日月潭紅茶業者，推廣「吃餅配茶」的風雅生活。

今年邀請台中糕餅商業同業公會、台中市好禮協會、台中市產業故事館發展協會、台中優質伴手禮業者，以及南投縣魚池鄉公所日月潭紅茶業者設攤展售，共有65個攤位，好餅、好禮、好茶，應有盡有；市府也規劃現場500元購買600元限量消費券，有300名的機會可讓現金增值，各攤位更推出限量限定商品買一送一的優惠，讓店家與消費者獲得雙贏。

經發局補充，現場消費滿500元還能摸彩抽大獎，獎項包括70吋液晶電視2台、直立式冷凍櫃1台、dyson吸塵器1台及糕餅禮盒100份，消費滿3000元可兌換限量活動紀念品；當天還有兩場親子蛋糕DIY活動，名額有限，歡迎報名參加；消費滿500元可參加一次糕餅問答遊戲，答對即可獲得獎品太陽餅1個。更多活動內容請見經發局網站。

「台中太陽餅文化節」10月15日文心森林公園熱鬧舉行，業者齊聚宣傳。（記者蔡淑媛翻攝）

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