學者環團指中市空品4年退步 批盧秀燕空污詐騙犯

台灣環境公義協會等環團、學者開記者會指中央及各地方政府推動空污改善措施，全國PM2.5都有改善，台中市PM2.5乾淨程度卻退步。（記者蔡淑媛攝）

2022/10/13 19:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣環境公義協會、台灣中社等環團、學者今天開記者會指中央及各地方政府推動空污改善措施，全國PM2.5都有改善，台中市PM2.5乾淨程度從第9名退步到第12名，盧秀燕還成為台中市第一個空品被屏東超越的首長，批盧是空污打假球、空污詐騙犯。

中興環工系教授莊秉潔表示，盧市長指台中是中南部首個達到國家空品標準城市的說法是錯誤資訊，事實是2022年還未結束，是否能達標還未知，但今年上半年屏東縣空品PM2.5為13.3微克已確定比台中市14.2微克好，另屏東縣在2021年PM2.5為15.4微克，台中市16.9微克，顯示去年屏東已比台中市好，目前才是中南部的第一名，而非台中市，呼籲盧市長不要提供錯誤資訊。

針對移動污染源，莊秉潔表示，高雄等5都已啟動空品維護區，台中卻要等到明年9月，高雄軌道運輸持續建設包括輕軌上路、中鋼煤爐也全停用，台中市卻遲滯不前。

台灣環境公義協會理事長洪正中表示，全國空品都在進步，盧秀燕的地方空污改善政策幾乎交白卷；台中市北區錦平社區發展協會理事長游金隆說，台中的空氣沒有變新，還被屏東超越實在很掉漆，我們不是與盧市長唱反調，而是關心社區的健康；中社理事蘇勳壁表示，盧秀燕是空污的詐騙犯、打假球，換掉盧秀燕，台中空氣變清新。

台中市環保局回應，依據環保署資料顯示今年截至10月12日，本市PM2.5濃度為13.1微克，相較於4年前107年同期18.9微克改善5.8微克，改善率30%，創下歷年最佳紀錄。若以進入空污季這一個月來看（9月至10月12日），本市空品不良天數為5天，比去年同期11天，改善幅度8%全國最高，同時今年也是中南部進入空污季後空品不良天數最少的縣市。

環保局也說，本市今年度上半年空氣品質為中南部第一個達標的縣市是依據環保署資料及公告標準計算方法得之本市PM2.5濃度為14.1微克，屏東縣則為15.5微克，而非莊秉潔於新聞稿中堅稱屏東上半年為13.3微克，本市係依照環保署公告方法計算，同時也呼籲莊秉潔公開其計算方法，供各界參考。

有關空氣品質維護區政策的推動，本市110年公告的「台中港空氣品質維護區」，乃全國最大腹地的單一空品維護區，該區為本市污染負荷最大之區域，每年進出車輛數多達400多萬輛次，有優先管制的必要，且有別於台北市公告多為觀光景點，污染負荷量亦大於新北市公告的台北港，考量規範範圍全國最大、影響對象也最多，因此給予業者一定緩衝期。

莊秉潔指出，全國空氣一直改善中，因為中央有全國性政策在實施，但中市卻退步。（記者蔡淑媛攝）

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