宣傳18歲公民權複決投票，台中大學學生會串連推巡迴講座。（逢甲學權部提供）

2022/10/13 19:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「18歲公民權」修憲複決案年底將併同地方選舉舉行，考量該修憲影響台灣青年參政權的保障，台中包括逢甲、東海及亞洲大學學生會串連發起「18歲公民權校園巡迴講座」，盼讓更多年輕學子了解修憲意義 。

逢甲大學學生會學權部指出，年底選舉將屆，有感於除縣市首長或地方各級民代選舉外，年底的「18歲公民權」修憲攸關青年參與公共事務甚至政治的權利，更應讓年輕族群了解意義，與台中包括東海、亞大學生會攜手推動「18歲公民權巡迴講座」，除盼藉講座等校園推廣，讓關心或還不甚清楚的年輕族群了解這項投票的意義外，更讓認同或是對18歲是否已具備足夠認知等能力存疑者也有對話空間。

中部大學學生會串連「18歲公民權」巡迴講座首發場在逢甲大學起跑，逢甲大學學生會邀東海大學政治學系教授沈有忠主講，現場湧進近百名學生參與，有支持18歲公民權的學生指出，台灣把投票門檻設限在20歲，但民主國家如英國、美國等，早就已將選舉權行使年齡設為18歲，鄰近日本、韓國也相繼調降選舉權行使年齡，選舉權行使年齡定為 18歲，已是國際潮流趨勢，台灣若能跟上國際腳步，就能讓18至20歲間的民意藉行使公民權突顯包含大學法修法等議題更受國會重視。

另有學生認為，有人對「18歲公民權」存有疑慮，包括18歲還思想不夠成熟、穩定等，但從講座中到教授沈有忠的比喻，指過去也曾有過質疑女性參政、質疑膚色人種參政等，但到現代社會這些均已是民主社會下的常態，認同透過講座的對話，讓對這項議題能有不同看法者有更多溝通。

逢甲大學學權部指出，後續除在其餘學校推出各式相關活動外，也會再與更多大學連結，另也研究是否規劃「返鄉專車」，助有意參與的年輕族群能返鄉表達意願。

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