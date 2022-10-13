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    高鐵台中站200萬搶案嫌犯逮1逃1 犯案車輛找到了

    台中高鐵站搶案犯案車輛已尋獲。（民眾提供）

    台中高鐵站搶案犯案車輛已尋獲。（民眾提供）

    2022/10/13 18:20

    〔記者許國楨／台中報導〕有民眾昨晚（12日）與虛擬貨幣賣家晚間約在高鐵台中站交易，結果遭搶走200萬，鐵警當場逮捕1人，會同台中警方擴大偵辦，今天再尋獲犯案車輛。對仿網傳「台中高鐵站搶奪案遭封鎖新聞」及民代相關質疑，台中市警局強調是不實訊息。

    被害人當時抱著200萬元現金，和賣方約好在高鐵站區內交易泰達幣，不料，賣方2人搶走現金逃逸，其中1人逃跑不及當場落網，另1人開車離去。鐵路警察局隨即由分局長召集偵查隊、新烏日分駐所，同時報請刑事警察大隊成立專案小組，擴大偵辦。

    台中市警方協助調閱監視器後，今天下午在南屯區楓樹南街尋獲犯案車輛，但歹徒已棄車逃逸，第三分局偵查隊（含鑑識）在現場協助鐡警局台中偵查隊偵處。

    而針對網傳「台中高鐵站搶奪案遭封鎖新聞」及民代相關質疑，台中市警局澄清說明，經查，案發地為台中高鐵站站區內，依「內政部警政署鐵路警察局與各級警察機關權責劃分及工作聯繫要點」，本案為高鐵站站區內刑事案件，管轄機關為內政部警政署鐵路警察局台中分局。

    台中市警局基於共同維護治安立場，昨日第一時間即主動派員協助管轄機關鐵路警察局台中分局共組專案小組積極偵辦中，案件雖非該局轄區，仍將持續秉持保障市民安全之立場，全力守護台中市。

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