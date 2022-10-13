盧秀燕明合體林姿妙 中市4立委：媽媽市長要教小孩挺貪污？

盧秀燕明合體涉貪遭訴的林姿妙，中市4立委批「媽媽市長難道是要教小孩挺貪污」。（記者蘇孟娟攝）

2022/10/13 17:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕尋求連任的台中市長參選人盧秀燕明天將集合同黨女性縣市長參選人共10人，在台中推出「十全十美」女力聯合造勢，因涉貪污遭起訴的宜蘭縣長林姿妙也將同台，民進黨台中市立委包括何欣純、張廖萬堅、黃國書、莊競程今抨擊盧秀燕找來涉貪污遭起訴的林姿妙合體，「媽媽市長難道是要教小孩挺貪污」，更低估台中人智慧；台中市新聞局長鄭照新僅回應，期許民意代表，不需要因為政黨不同就失去了祝福的雅量，盼良性競爭為下一代做榜樣。

張廖萬堅指出，盧秀燕施政評比樣樣吊車尾，但她任內賣地第一名，市府土地售出超過512億，是林佳龍執政時期的6.8倍，且社會住宅興建進度極度緩慢，目前興建完成多是前市長林佳龍時代規劃案，她自己規劃的僅900多戶，卻賣地取消高達1200多戶，助長台中市房價高漲，僅次於台北市，房價所得比至今已飆破11.26，台中人要不吃不喝逾11年才有機會買房子，盧秀燕執政下讓台中離居住正義越來越遠。

張廖萬堅說，林姿妙因為農地買賣涉及假交易跟炒地皮，爆發貪污弊案的爭議，賣社宅地、造成房價高漲的盧秀燕跟涉貪遭訴的林姿妙站在一起，「是挺貪污嗎」，盧秀燕明晚的「十全十美、女力挺台灣」聯合造勢大會，根本是「十足漏氣、讓台中人十分難堪」。

莊競程也說，盧秀燕誇口說要設置50所公托，4年過去只有26所，當年喊出「廁所革命」的口號，4年過去只有5%的公園有設置親子廁所，台中市營養午餐農藥合格率連續2年都是六都最後一名，「媽媽市長」現在還邀請涉貪縣長到台中，「是要教孩子挺貪污嗎」。

何欣純指出，台中市在國民黨自稱最強女力的盧秀燕執政下，媒體的施政滿意度調查等各方面都敬陪末座，甚至輸給渉貪的宜蘭縣長林姿妙；黃國書則說，盧秀燕光辦一場綠美圖的上梁典禮就花600萬，比疫情期間補助藝文團體經費500萬還更多，籲市民下架只利用藝文活動做為政治籌碼的市長。

對於盧秀燕明天與同黨女性縣市長參選人合體造勢，鄭照新指出，選舉是民主制度必經的民意洗禮機制，總統蔡英文和副總統賴清德來台中造勢合計超過十多次，盧市長每次都表示歡迎，期許民意代表，不需因政黨不同就失去了祝福的雅量，良性競爭為下一代做榜樣。

鄭照新另指出，針對媒體評比，盧市長的表現是歷屆市長平均分數最高，立委以此批評，「前任市長情何以堪」，「賣地王」也是不實指控，台中市售地面積並非六都最高；籲民代不要為選舉刻意斷章取義、扭曲數據，唱衰台中、打擊台中光榮感。

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