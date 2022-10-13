為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    中市府瞞高鐵百萬搶案1天1夜 陳世凱：治安敗壞不是靠壓訊息就能變好

    台中市議員陳世凱在臉書驚爆，昨（12）日晚間台中市再度驚傳街頭搶劫百萬元的案件，地點就發生在人來人往的台中高鐵站內，痛批市府與警方壓消息。（圖擷取自陳世凱臉書粉專）

    台中市議員陳世凱在臉書驚爆，昨（12）日晚間台中市再度驚傳街頭搶劫百萬元的案件，地點就發生在人來人往的台中高鐵站內，痛批市府與警方壓消息。（圖擷取自陳世凱臉書粉專）

    2022/10/13 17:30

    〔記者林旻臻／台中報導〕高鐵台中站昨夜（12日）7點驚傳搶案，有民眾與賣家進行虛擬貨幣交易，相約在高鐵台中站站內，卻反遭人行搶200萬，警方當場查獲1名嫌疑人，目前仍積極擴大偵處中。市議員陳世凱表示，警方早已接獲消息，卻將此事壓了1天1夜，敗壞的治安，不是靠壓訊息就能變好，呼籲市民共同揭穿假面具。

    陳世凱在臉書發文表示，台中市再度驚傳街頭搶劫百萬元，地點就發生在人來人往的台中高鐵站，台中市近年來重大治安事件頻傳，台中市長盧秀燕卻拿不出任何改善方法，甚至被雜誌評比為全台治安最後一名，實在令市民難以接受。這次盧秀燕與警方壓了1天1夜的訊息，請問什麼時候才要讓台中市民知道？「敗壞的治安不是靠妳壓訊息就能變好」。

    陳世凱質疑，台中烏日高鐵搶案消息壓了1天1夜，維持以往一貫的作風就是迴避問題，台中市敗壞的治安已經不是靠著封鎖消息與包裝就能改善的，佯裝的治安良好僅是自欺欺人，實際上卻讓市民朋友在難以安心、十分危險的環境下生活。

    陳世凱說，就讓大家繼續看台中市政府有多會壓訊息？盧秀燕與市府就繼續包裝、壓訊息沒關係，他猜市府稍後馬上會跳出來推給高鐵警察，說跟台中無關。

    台中市議員陳世凱表示，盧秀燕與市府就繼續包裝、壓訊息沒關係，他猜市府稍後馬上會跳出來將搶案推給高鐵警察，說跟台中無關。（資料照）

    台中市議員陳世凱表示，盧秀燕與市府就繼續包裝、壓訊息沒關係，他猜市府稍後馬上會跳出來將搶案推給高鐵警察，說跟台中無關。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》高鐵台中站驚傳民眾遭搶200萬 警方當場逮捕1嫌
    2022/10/13 16:40

    獨家》高鐵台中站驚傳民眾遭搶200萬 警方當場逮捕1嫌
    震撼場景！美洛杉磯7-11快閃搶劫 大量民眾哄搶財物
    2022/08/21 13:55

    震撼場景！美洛杉磯7-11快閃搶劫 大量民眾哄搶財物

    市場新趨勢 按摩椅也能「健康管理」！？
    2米長粗勇「臭青母」現蹤高鐵台中站人行道 警所長親逮捕
    2022/05/19 15:06

    2米長粗勇「臭青母」現蹤高鐵台中站人行道 警所長親逮捕
    LV專櫃遭10歹徒快閃搶劫 短短幾分鐘得手400萬元商品
    2022/04/24 14:11

    LV專櫃遭10歹徒快閃搶劫 短短幾分鐘得手400萬元商品

    交通換空間 北客夢寐以求的別墅人生
    五股超商ATM搶案 保全員竟是內賊
    2021/12/16 05:30

    五股超商ATM搶案 保全員竟是內賊
    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播