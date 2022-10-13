中市府瞞高鐵百萬搶案1天1夜 陳世凱：治安敗壞不是靠壓訊息就能變好

台中市議員陳世凱在臉書驚爆，昨（12）日晚間台中市再度驚傳街頭搶劫百萬元的案件，地點就發生在人來人往的台中高鐵站內，痛批市府與警方壓消息。（圖擷取自陳世凱臉書粉專）

2022/10/13 17:30

〔記者林旻臻／台中報導〕高鐵台中站昨夜（12日）7點驚傳搶案，有民眾與賣家進行虛擬貨幣交易，相約在高鐵台中站站內，卻反遭人行搶200萬，警方當場查獲1名嫌疑人，目前仍積極擴大偵處中。市議員陳世凱表示，警方早已接獲消息，卻將此事壓了1天1夜，敗壞的治安，不是靠壓訊息就能變好，呼籲市民共同揭穿假面具。

陳世凱在臉書發文表示，台中市再度驚傳街頭搶劫百萬元，地點就發生在人來人往的台中高鐵站，台中市近年來重大治安事件頻傳，台中市長盧秀燕卻拿不出任何改善方法，甚至被雜誌評比為全台治安最後一名，實在令市民難以接受。這次盧秀燕與警方壓了1天1夜的訊息，請問什麼時候才要讓台中市民知道？「敗壞的治安不是靠妳壓訊息就能變好」。

陳世凱質疑，台中烏日高鐵搶案消息壓了1天1夜，維持以往一貫的作風就是迴避問題，台中市敗壞的治安已經不是靠著封鎖消息與包裝就能改善的，佯裝的治安良好僅是自欺欺人，實際上卻讓市民朋友在難以安心、十分危險的環境下生活。

陳世凱說，就讓大家繼續看台中市政府有多會壓訊息？盧秀燕與市府就繼續包裝、壓訊息沒關係，他猜市府稍後馬上會跳出來推給高鐵警察，說跟台中無關。

台中市議員陳世凱表示，盧秀燕與市府就繼續包裝、壓訊息沒關係，他猜市府稍後馬上會跳出來將搶案推給高鐵警察，說跟台中無關。（資料照）

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