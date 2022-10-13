中市新聞局長批賴清德沙文 綠委：是盧秀燕把「媽媽」政治化

新聞局長幫腔批賴清德沙文，民進黨台中立委反擊是盧秀燕把「媽媽」政治化。（記者蘇孟娟攝）

2022/10/13 17:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕副總統賴清德昨晚幫蔡其昌在東南區站台時，批盧秀燕「媽媽市長做得不周全」，台中市新聞局長鄭照新指賴副總統失言，應停止對女性角色的歧視霸凌。民進黨台中市立委何欣純與莊競程均不以為然指出，是盧秀燕把「媽媽」的稱號工具化、政治化，鄭照新蓄意扭曲賴清德原意，企圖模糊焦點。

賴清德幾次來台中幫民進黨台中市長參選人蔡其昌造勢站台，針對台中市長盧秀燕自稱「媽媽市長」，但市政卻多有缺失，「不是做好柴米油鹽醬醋茶就可以把市長做好」、媽媽角色是否周全等。

何欣純指出，盧秀燕把「媽媽」的稱號工具化、政治化，用來自我包裝，但她執下以來台中發生太多身為媽媽都不樂見的事，從狼師案到虐嬰虐童案，甚至走在路上會被棒球隊打等，盧秀燕才是扭曲「媽媽」的人；莊競程指出，盧秀燕將涉貪的宜蘭縣長林姿妙請來台中，難道是要教小孩挺貪污嗎，她沒有資格自稱「媽媽市長」。

何欣純指出，賴副總統的的原意是點出盧秀燕身為市長，不能光稱「媽媽市長」，更應把市長角色扮演好，現代女性有很多不同色色，除關心傳統的柴米油鹽醬醋茶外，也展現很多專業與能力，市民選盧秀燕當市長也是希望她能用專業與能力把城市治理好。

何欣純另指出，但盧秀燕在媒體的施政滿意度調查等各方面都敬陪末座，甚至輸給渉貪的宜蘭縣長林姿妙，她執政數年來，台中更發生很多身為媽媽不樂見的事，包括虐嬰案、狼師案，連走在路上都會被棒球隊打，但盧市長沒能讓孩子免於安全危險、免於恐懼不安，盧秀燕的反應都不是媽媽市長該有的作為，只是把「媽媽市長」工具化、政治化，當作自我包裝的工具，卻任由新聞局長鄭照新發言扭曲誤解，企圖轉移焦點。

莊競程也說，媽媽是最偉大的女性，總是保護孩子優先，盧秀燕自稱「媽媽市長」，卻是她自我包裝來欺騙市民，她不是媽媽市長，她是挺狼師、虐童，把社宅地賣給財團、挺財團，甚至把涉貪的宜蘭縣長林姿妙請來台中，難道是要教小孩挺貪污嗎，是貪污的市長，也請她不要再污辱媽媽，不要再欺騙市民，她沒有資格稱「媽媽市長」。

鄭照新則指出，賴副總統失言，從柴米油鹽醬醋茶、送往迎來等，再再顯示對女性角色的輕蔑與沙文歧視的霸凌，如此輕蔑的話語實在令人不敢置信，請回歸正面健康的選舉，為下一代負責。

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