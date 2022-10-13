妳車子在冒煙ㄟ！OL上班途中突聞燒焦味 差點「火燒屁股」

張女騎車上班途中，機車突冒煙起火。（警方提供）

2022/10/13 17:01

〔記者許國楨／台中報導〕國慶連假後第一個上班日，台中市張姓女子騎車上班途中突聞到燒焦味，納悶之際，路過民眾告知「妳車子在冒煙ㄟ！」她才驚覺椅墊下方冒出大量白煙起火，停車求援，剛好在路口執勤的警員瞬間化身「消防員」，緊急商借滅火器撲滅火勢，化解一場驚魂記。

台中市第一分局民權派出所警員李泰霖11日上午近8點在西區台灣大道、民權路口疏導交通，見張女緊急停靠路旁，上前關心。張女說，騎車上班途中突然聞到一股燒焦味，有其他民眾告訴她，「妳車子好像在冒煙ㄟ！」她嚇了一跳，趕緊停車。

李泰霖請張女不要再靠近機車，疏導停等紅燈民眾遠離，同時通報119消防人員。未料火勢來的又快又急，越燒越大，李員腿跑往旁邊大樓借滅火器，熱心民眾也加入滅火行列。在警民合作下，消防人員到達前就撲滅火勢。

張女驚魂未定地說，機車車齡約20年，平時都有定期保養，不知道為什麼會突然冒煙起火。李員則說，從警5年多以來，第一次遇到這種狀況，幸好遇到熱心民眾協力撲滅火勢，否則後果不堪設想。

第一分局提醒民眾，行車前應檢查車輛狀況，若車齡偏高，尤應特別加強保養及定期檢驗，車輛故障或拋錨，保持冷靜切勿慌張，應逐漸降低車速，保持穩定直線行駛，小心駛離車道停靠路旁，擺設警示牌防止交通阻塞或事故發生，如需警方協助，可撥打110報案專線。

張女騎車上班途中，機車突冒煙起火。（警方提供）

警方趕緊向附近大樓商借滅火器撲滅火勢，化解一場驚魂記。（警方提供）

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