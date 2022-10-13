為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    連長拍緊身褲辣妹運動丟公務群組 官兵大罵「噁心、低級」

    簡姓連長到健身房運動，拍攝緊身褲女踩踏步機影片並放上公務群組分享，引發熱議。（記者蔡淑媛翻攝）

    簡姓連長到健身房運動，拍攝緊身褲女踩踏步機影片並放上公務群組分享，引發熱議。（記者蔡淑媛翻攝）

    2022/10/13 16:21

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕近日LINE群組流傳台南一名簡姓連長到健身房運動錄下一名穿著火辣的緊身褲女性踩踏步機的影片，及自己濕身照的一連串截圖，引發議論，截圖可看到該連長放上公務群組稱「我冒著快被警察抓走的風險，幫你們拍了3秒」還放上自己運動後濕身照PO文「真的很認真好不，都濕了」最後還放上女用更衣室外觀，寫上「差點走錯捏」，一連串引人暇想、暗喻情色的影片、照片被截圖外流，引發熱議。

    據了解這名拍攝者簡姓上尉連長近日上健身房減重運動時，拍下一名身材姣好，穿著小背心、緊身褲的女性在踩踏步機，由於畫面對焦在該女的臀部，雖然影片僅3、4秒，但連長自認偷拍，輕蔑稱「冒著快被警察抓走的風險」、「幫你們拍了3秒」，公群裡看到的男女官兵有人感到尷尬、覺得物化女性。

    這名簡姓連長將圖文PO上公務群組，該公群有男、女官兵，該名連長職位最高，旗下官兵有人看了不舒服、覺得不適當，但也只能敢怒不敢言，私下大罵「噁心、低級！」指連長拍攝女性臀部 還得意洋洋稱「冒著被警察抓走的風險」拍攝，甚至放上公務群組和同仁「分享」，自覺好玩但根本是「噁心當有趣！」，絲毫不尊重女性、行徑低級，

    其他看到截圖的官、兵也直覺不可思議，因為內容隱誨且暗喻情色，雖然在健身房公眾場合拍攝，但針對特定女性，PO文又具暗示性，根本像性騷擾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍人邀視訊裸聊偷拍女友下體胸部 分手嗆流出「沒人敢娶你」
    2022/10/11 16:26

    軍人邀視訊裸聊偷拍女友下體胸部 分手嗆流出「沒人敢娶你」
    捷運狼手機拍裙底 辯撿硬幣彎腰伸手
    2022/10/10 20:56

    捷運狼手機拍裙底 辯撿硬幣彎腰伸手

    市場新趨勢 按摩椅也能「健康管理」！？
    潛入女同事家裝針孔偷拍 狼師提告成功復職還拿到百萬
    2022/10/07 18:45

    潛入女同事家裝針孔偷拍 狼師提告成功復職還拿到百萬
    警遭控偷拍16歲少女 北市信義分局：絕不護短
    2022/10/04 21:21

    警遭控偷拍16歲少女 北市信義分局：絕不護短

    交通換空間 北客夢寐以求的別墅人生
    網約少女矇眼性愛偷拍還脅迫、外流 渣軍人遭法辦
    2022/10/03 00:39

    網約少女矇眼性愛偷拍還脅迫、外流 渣軍人遭法辦
    臺中市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播