連長拍緊身褲辣妹運動丟公務群組 官兵大罵「噁心、低級」

簡姓連長到健身房運動，拍攝緊身褲女踩踏步機影片並放上公務群組分享，引發熱議。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/10/13 16:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕近日LINE群組流傳台南一名簡姓連長到健身房運動錄下一名穿著火辣的緊身褲女性踩踏步機的影片，及自己濕身照的一連串截圖，引發議論，截圖可看到該連長放上公務群組稱「我冒著快被警察抓走的風險，幫你們拍了3秒」還放上自己運動後濕身照PO文「真的很認真好不，都濕了」最後還放上女用更衣室外觀，寫上「差點走錯捏」，一連串引人暇想、暗喻情色的影片、照片被截圖外流，引發熱議。

據了解這名拍攝者簡姓上尉連長近日上健身房減重運動時，拍下一名身材姣好，穿著小背心、緊身褲的女性在踩踏步機，由於畫面對焦在該女的臀部，雖然影片僅3、4秒，但連長自認偷拍，輕蔑稱「冒著快被警察抓走的風險」、「幫你們拍了3秒」，公群裡看到的男女官兵有人感到尷尬、覺得物化女性。

這名簡姓連長將圖文PO上公務群組，該公群有男、女官兵，該名連長職位最高，旗下官兵有人看了不舒服、覺得不適當，但也只能敢怒不敢言，私下大罵「噁心、低級！」指連長拍攝女性臀部 還得意洋洋稱「冒著被警察抓走的風險」拍攝，甚至放上公務群組和同仁「分享」，自覺好玩但根本是「噁心當有趣！」，絲毫不尊重女性、行徑低級，

其他看到截圖的官、兵也直覺不可思議，因為內容隱誨且暗喻情色，雖然在健身房公眾場合拍攝，但針對特定女性，PO文又具暗示性，根本像性騷擾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法