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    中市太平宜欣國小暨里民活動中心落成 地方開心互惠雙贏

    太平宜欣國小暨里民活動中心今天落成啟用，地方開心達到學校、社區互惠雙贏。 （記者陳建志攝）

    太平宜欣國小暨里民活動中心今天落成啟用，地方開心達到學校、社區互惠雙贏。 （記者陳建志攝）

    2022/10/13 15:26

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區宜欣國小，創校36年都沒有活動中心，師生缺乏室內活動空間舉辦活動、典禮，緊鄰學校的宜佳、宜昌、宜欣里活動中心也因老舊急需改建，市府整合學校、社區需求，將原有里民活動中心拆除後，斥資7千多萬興建3層樓高的活動中心，其中1樓為社區活動中心和多功能教室，2、3樓則為學生活動中心和看台，今天舉行落成啟用典禮，民眾都開心達到學校、社區互惠雙贏的目標。

    宜欣國小暨里民活動中心今天舉行落成啟用典禮，台中市長盧秀燕、立委何欣純、市議員李麗華、張玉嬿、宜欣國小校長李深山等人都出席，盧秀燕表示，學校之前缺乏室內活動空間，師生運動、辦活動不方便，市府聽見師生的聲音，斥資7千萬興建活動中心，其中2千萬由中央補助。

    盧秀燕表示，此棟建築原本是3個里的活動中心，經過與地方充份討論及市府團隊完善規劃，2020年開工重建、今天啟用，目前1樓是里民活動中心、辦公室與社區教室，2、3樓是學校禮堂和看台區，不但補齊學校的室內活動空間，也同時滿足3個里的活動需求，可說是「面面俱到！」

    立委何欣純表示，宜欣國小長期沒有活動中心，社區活動中心也老舊，經邀學校、社區民眾、教育局多方協調多次溝通，在各界共贏互惠共識下，一致同意將學校隔壁老舊失修的里民活動中心，改建為學校、社區一起共構使用的3層樓活動中心。

    2016年在林佳龍市長支持下，爭取教育局235萬元的規劃設計補助費用。又邀教育部、台中市府、學校會勘，爭取總計7千萬的新建工程費用，並獲教育部最高補助額度2千萬元的經費挹注。完工後，2樓活動中心有視聽教學、空調的採購需求，又向教育部爭取840萬設備補助，很高興師生和社區民眾都有舒適的活動空間，可說是具體落實「學校社區化、社區學校化」。

    宜欣國小校長李深山也說，感謝地方關心和市府團隊重視，活動中心落成後將成為社區新地標，社區里民由南邊大門出入，學校師生由2樓北邊廊道出入，進出動線錯開，不影響校園安全，又達到學校、社區互惠雙贏。

    太平宜欣國小暨里民活動中心今天落成啟用，活動中心的2、3樓是學校禮堂和看台區，師生從校園進出。（記者陳建志攝）

    太平宜欣國小暨里民活動中心今天落成啟用，活動中心的2、3樓是學校禮堂和看台區，師生從校園進出。（記者陳建志攝）

    太平宜欣國小暨里民活動中心今天落成啟用，1樓是社區活動中心，民眾由南邊大門出入。 （記者陳建志攝）

    太平宜欣國小暨里民活動中心今天落成啟用，1樓是社區活動中心，民眾由南邊大門出入。 （記者陳建志攝）

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