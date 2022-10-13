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    批盧秀燕消費媽媽 陳世凱：護航狼師有什麼臉自稱「媽媽市長」

    台中市議員陳世凱批評，盧秀燕護航狼師，打壓受害者的行為，到底有什麼臉自稱「市長媽媽」？（資料照）

    台中市議員陳世凱批評，盧秀燕護航狼師，打壓受害者的行為，到底有什麼臉自稱「市長媽媽」？（資料照）

    2022/10/13 15:15

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市新聞局長鄭照新批評副總統賴清德在蔡其昌造勢晚會中失言，認為賴清德批評市長盧秀燕，一個媽媽「周不周全」，是對女性角色的輕蔑與沙文歧視的霸凌。市議員陳世凱表示，請問盧秀燕與鄭照新，又有什麼資格批評賴副總統？尤其他們護航狼師，打壓受害者的行為，到底有什麼臉自稱「市長媽媽」？

    副總統賴清德昨為民進黨台中市長參選人蔡其昌輔選，致詞時批評盧秀燕，將社會住宅用地賣給財團建設，配合議會有力人士的要求就更改捷運藍線的路線與站點，導致捷運藍線至今仍無進度，市長媽媽做的「並不周全」。

    陳世凱在臉書發文指出，「媽媽市長」只是盧秀燕消費媽媽們的選舉口號，4年來並未將市民視為己出，當成家人，在虐童案跟狼師案的過程，盧秀燕從未站在受害者的立場，用媽媽的角度關心自己受傷害的子女，甚至放任子女被欺負。

    陳世凱說，在屢次發生的治安暴力事件裡面，她更沒有像媽媽一樣窮盡一切解決治安問題，讓自己的小孩能走在路上，不會擔心害怕。「媽媽」會將照顧年輕人的社會住宅用地，賣給財團建商，讓台中市的房價飆漲，讓孩子難以生活嗎？

    陳世凱批評，盧秀燕市長不該將「媽媽」變成選舉工具，只見她對狼師、財團的妥協，不見對市民的關懷與照顧，只是一再消費全天下的媽媽！

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